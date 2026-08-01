Giá LADYBUG hôm nay

Giá LADYBUG (LADYBUG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 7.53% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LADYBUG sang USD là $ 0 mỗi LADYBUG.

LADYBUG hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 84,289, với nguồn cung lưu hành 899.47M LADYBUG. Trong vòng 24 giờ qua, LADYBUG được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LADYBUG biến động +1.65% trong giờ qua và +27.92% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường LADYBUG (LADYBUG)

Vốn hóa thị trường $ 84.29K$ 84.29K $ 84.29K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 93.66K$ 93.66K $ 93.66K Nguồn cung lưu thông 899.47M 899.47M 899.47M Tổng cung 999,471,891.011457 999,471,891.011457 999,471,891.011457

Vốn hoá thị trường hiện tại của LADYBUG là $ 84.29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LADYBUG là 899.47M, với tổng nguồn cung là 999471891.011457. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 93.66K.