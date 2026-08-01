Giá JunoCash hôm nay

Giá JunoCash (JUNO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.062262, biến động 0.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JUNO sang USD là $ 0.062262 mỗi JUNO.

JunoCash hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 121,699, với nguồn cung lưu hành 1.95M JUNO. Trong vòng 24 giờ qua, JUNO được giao dịch trong khoảng từ $ 0.061754 (thấp) đến $ 0.062261 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.389901, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.061594.

Về hiệu suất ngắn hạn, JUNO biến động +0.49% trong giờ qua và -20.53% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 25.40K.

Thông tin thị trường JunoCash (JUNO)

Vốn hóa thị trường $ 121.70K$ 121.70K $ 121.70K Khối lượng (24H) $ 25.40K$ 25.40K $ 25.40K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 189.34K$ 189.34K $ 189.34K Nguồn cung lưu thông 1.95M 1.95M 1.95M Tổng cung 1,954,681.24990004 1,954,681.24990004 1,954,681.24990004

Vốn hoá thị trường hiện tại của JunoCash là $ 121.70K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 25.40K. Nguồn cung lưu hành của JUNO là 1.95M, với tổng nguồn cung là 1954681.24990004. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 189.34K.