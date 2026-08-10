Giá JADE Protocol hôm nay

Giá JADE Protocol (JADE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.055535, biến động 2.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JADE sang USD là $ 0.055535 mỗi JADE.

JADE Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 18,968.01, với nguồn cung lưu hành 342.03K JADE. Trong vòng 24 giờ qua, JADE được giao dịch trong khoảng từ $ 0.054091 (thấp) đến $ 0.056174 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.397623, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.051692.

Về hiệu suất ngắn hạn, JADE biến động +0.05% trong giờ qua và -24.51% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 250.31.

Thông tin thị trường JADE Protocol (JADE)

Vốn hóa thị trường $ 18.97K$ 18.97K $ 18.97K Khối lượng (24H) $ 250.31$ 250.31 $ 250.31 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 22.47K$ 22.47K $ 22.47K Nguồn cung lưu thông 342.03K 342.03K 342.03K Tổng cung 404,705.982392673 404,705.982392673 404,705.982392673

Vốn hoá thị trường hiện tại của JADE Protocol là $ 18.97K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 250.31. Nguồn cung lưu hành của JADE là 342.03K, với tổng nguồn cung là 404705.982392673. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.47K.