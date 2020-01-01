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Top token mining trên di động theo vốn hoá thị trường

Các dự án mining trên di động cho phép người dùng mine hoặc nhận tiền mã hoá trực tiếp qua ứng dụng trên điện thoại thông minh mà không cần phần cứng tiêu tốn năng lượng. Những mạng lưới này tập trung vào khả năng tiếp cận rộng rãi bằng cách tận dụng bộ xử lý di động hoặc cơ chế bằng chứng tham gia. Các token trong lĩnh vực này thường nhấn mạnh vào sự tăng trưởng người dùng nhanh chóng, cơ sở hạ tầng node gọn nhẹ và sự tham gia mạng lưới toàn diện.

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Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08979
-0.74%
-0.68%
+7.74%
$ 968.76M
$ 2.49M
2
ORE
ORE
ORE
$ 56.98
-0.40%
-0.05%
-9.66%
$ 27.52M
$ 601.40K
3
Verus
Verus
VRSC
$ 0.243256
0.00%
+0.09%
-10.28%
$ 19.62M
$ 1.85K
4
ALTDeer
ALTDeer
ALT
$ 0.00930508
-1.84%
-0.01%
-1.35%
$ 4.84M
$ 10.50
5
MINIMA
MINIMA
MINIMA
$ 0.00406
-0.25%
+0.25%
-7.08%
$ 2.25M
$ 15.54M
6
Sallar
Sallar
ALL
$ 0.00025939
+0.37%
+0.02%
+1.32%
$ 674.39K
$ 493.12
7
Chirp
Chirp
CHIRP
$ 0.004591
+0.07%
-1.44%
+7.55%
$ 483.82K
$ 4.26M
8
Scala
Scala
XLA
$ 3.07E-6
0.00%
0.00%
-0.97%
$ 44.22K
--
9
Athene Network
Athene Network
ATN
$ 3.08E-6
0.00%
0.00%
0.00%
$ 37.30K
--
10
JADE Protocol
JADE Protocol
JADE
$ 0.055302
+0.52%
+0.02%
-26.51%
$ 18.90K
$ 244.32
11
Ice Open Network
Ice Open Network
ION
$ 0.000073
0.00%
+36.21%
+19.70%
--
$ 171.19M

Câu hỏi thường gặp

Danh mục tiền mã hoá mining trên di động bao gồm những gì?
Danh mục mining trên di động bao gồm các dự án blockchain cho phép người dùng nhận tiền mã hoá trực tiếp thông qua ứng dụng điện thoại thông minh, mà không cần phần cứng mining máy tính đắt đỏ hoặc tiêu tốn năng lượng.
Các mạng mining trên di động bảo mật blockchain của mình như thế nào mà không cần thợ đào truyền thống?
Thay vì mining tính toán truyền thống, các mạng mining trên di động thường sử dụng cơ chế đồng thuận gọn nhẹ như bằng chứng tham gia hoặc bằng chứng cổ phần, dựa vào cơ sở người dùng di động khổng lồ, phân tán trên toàn cầu.
Mục tiêu chính của các dự án tiền mã hoá mining trên di động là gì?
Mục tiêu chính của các dự án mining trên di động là đạt được sự áp dụng rộng rãi trên toàn cầu và tạo ra nền kinh tế kỹ thuật số toàn diện bằng cách giảm đáng kể rào cản tham gia công nghệ cho người dùng điện thoại thông minh hàng ngày.
Những chỉ trích phổ biến đối với token mining trên di động là gì?
Những chỉ trích phổ biến đối với token mining trên di động bao gồm việc thiếu tiện ích rõ ràng cho các token được mine, việc ra mắt Mainnet bị trì hoãn nghiêm trọng và rủi ro ứng dụng di động chủ yếu phục vụ cho mục đích trục lợi từ dữ liệu người dùng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Mining trên di động, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.