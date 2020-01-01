Các dự án mining trên di động cho phép người dùng mine hoặc nhận tiền mã hoá trực tiếp qua ứng dụng trên điện thoại thông minh mà không cần phần cứng tiêu tốn năng lượng. Những mạng lưới này tập trung vào khả năng tiếp cận rộng rãi bằng cách tận dụng bộ xử lý di động hoặc cơ chế bằng chứng tham gia. Các token trong lĩnh vực này thường nhấn mạnh vào sự tăng trưởng người dùng nhanh chóng, cơ sở hạ tầng node gọn nhẹ và sự tham gia mạng lưới toàn diện.
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