Giá Imprnt hôm nay

Giá Imprnt (PRNT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00129339, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PRNT sang USD là $ 0.00129339 mỗi PRNT.

Imprnt hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 39,578, với nguồn cung lưu hành 18.28M PRNT. Trong vòng 24 giờ qua, PRNT được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.177736, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PRNT biến động -- trong giờ qua và -0.33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 6.44.

Thông tin thị trường Imprnt (PRNT)

Vốn hóa thị trường $ 39.58K$ 39.58K $ 39.58K Khối lượng (24H) $ 6.44$ 6.44 $ 6.44 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 64.67K$ 64.67K $ 64.67K Nguồn cung lưu thông 18.28M 18.28M 18.28M Tổng cung 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Imprnt là $ 39.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 6.44. Nguồn cung lưu hành của PRNT là 18.28M, với tổng nguồn cung là 50000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 64.67K.