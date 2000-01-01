Trong số các token Khoa học phi tập trung (DeSci) được theo dõi trên MEXC, CARDIO đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 10.90% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.