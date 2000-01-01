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Top token Khoa học phi tập trung (DeSci) theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Khoa học phi tập trung (DeSci). Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0,2805
-0,14%
+1,12%
-1,13%
$ 140,45M
$ 251,34K
2
Aethir
Aethir
ATH
$ 0,004079
+0,70%
-2,30%
+2,28%
$ 81,38M
$ 15,70M
3
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0,02618
+1,74%
+6,81%
+17,99%
$ 58,22M
$ 3,01M
4
The Innovation Game
The Innovation Game
TIG
$ 0,914234
-0,31%
-0,00%
-5,65%
$ 27,62M
$ 426,33K
5
NOVA
NOVA
SN68
$ 5,0
-0,40%
+0,03%
+16,28%
$ 24,12M
$ 268,06K
6
HairDAO
HairDAO
HAIR
$ 13,92
+0,14%
+0,06%
+16,68%
$ 9,77M
$ 13,12K
7
VENOM
VENOM
VENOM
$ 0,00966
-0,02%
-1,68%
+0,63%
$ 9,50M
$ 6,11M
8
VitaDAO
VitaDAO
VITA
$ 0,241037
+0,27%
+0,02%
+9,74%
$ 6,34M
$ 2,99K
9
GenesisL1
GenesisL1
L1
$ 0,105221
+0,23%
-0,04%
-7,68%
$ 4,36M
$ 1,51K
10
Bluzelle
Bluzelle
BLZ
$ 0,00616673
-0,14%
-0,02%
-2,20%
$ 2,93M
$ 49,48K
11
SpineDAO Token
SpineDAO Token
SPINE
$ 0,00216841
+0,66%
+0,03%
+18,12%
$ 2,17M
$ 4,46K
12
VitaRNA
VitaRNA
VITARNA
$ 0,809752
+0,07%
+0,00%
+11,08%
$ 1,98M
$ 679,07
13
Aubrai by Bio
Aubrai by Bio
AUBRAI
$ 1,1
+1,01%
+0,03%
+14,91%
$ 1,57M
$ 630,17
14
Cerebrum DAO
Cerebrum DAO
NEURON
$ 1,822E-5
+0,11%
+3,50%
+13,59%
$ 1,57M
--
15
Gridcoin
Gridcoin
GRC
$ 0,00259314
+0,03%
-0,19%
-23,65%
$ 1,31M
$ 15,66
16
Cypher Tempre
Cypher Tempre
CPHY
$ 0,00116964
-0,25%
+0,07%
+17,31%
$ 1,17M
$ 2,94K
17
ValleyDAO
ValleyDAO
GROW
$ 0,084008
+0,86%
+0,05%
+14,24%
$ 968,99K
$ 518,15
18
Welshare Health Token
Welshare Health Token
WEL
$ 0,00029536
+0,07%
--
+1,65%
$ 738,39K
$ 2,02
19
AxonDAO Governance Token
AxonDAO Governance Token
AXGT
$ 0,00179082
+0,87%
-0,02%
+5,39%
$ 616,32K
$ 1,19K
20
CryoDAO
CryoDAO
CRYO
$ 0,162181
+1,13%
+0,03%
+14,90%
$ 435,01K
$ 3,47K
21
Quantum Biology DAO
Quantum Biology DAO
QBIO
$ 0,00212966
+0,27%
+0,02%
+6,18%
$ 412,57K
$ 4,12K
22
Curetopia
Curetopia
CURES
$ 0,01022353
+0,69%
+0,05%
+16,24%
$ 402,58K
$ 11,02K
23
Dynex
Dynex
DNX
$ 0,003254
0,00%
-5,72%
-21,98%
$ 352,27K
$ 4,58M
24
D1ckGPT
D1ckGPT
DICK
$ 0,00489706
+1,27%
-0,00%
+8,36%
$ 338,00K
$ 1,49K
25
GenomesDAO GENOME
GenomesDAO GENOME
GENOME
$ 0,00033704
+0,05%
-0,00%
+2,30%
$ 337,04K
$ 46,89
26
Factor
Factor
FACT
$ 0,2795
-1,61%
-10,41%
-46,01%
$ 325,98K
$ 4,26K
27
HydraDAO
HydraDAO
HYDRA
$ 0,02571102
+1,65%
+0,02%
+6,46%
$ 302,85K
$ 723,78
28
PoSciDonDAO Token
PoSciDonDAO Token
SCI
$ 0,03979137
0,00%
--
-3,88%
$ 207,46K
$ 11,82
29
Data Lake
Data Lake
LAKE
$ 0,00011963
+0,08%
+0,06%
+2,56%
$ 199,12K
$ 252,60
30
yesnoerror
yesnoerror
YNE
$ 0,00019482
+1,00%
+0,05%
+6,00%
$ 194,83K
$ 45,02K
31
Rifampicin
Rifampicin
$RIF
$ 0,00017179
+0,46%
+0,01%
+2,19%
$ 171,73K
$ 1,08K
32
Urolithin A
Urolithin A
$URO
$ 0,00015248
+0,16%
+0,00%
+4,03%
$ 152,43K
$ 605,64
33
DigiHealth
DigiHealth
DGH
$ 0,00011851
0,00%
--
-22,75%
$ 118,51K
$ 1,72K
34
Eli5a
Eli5a
ELI5A
$ 0,00510164
+0,08%
-0,00%
+5,87%
$ 107,14K
$ 172,97
35
PsyDAO
PsyDAO
PSY
$ 0,00276316
0,00%
+0,03%
+11,70%
$ 94,43K
$ 154,21
36
VitaStem
VitaStem
VITASTEM
$ 0,00798357
0,00%
+0,04%
+16,70%
$ 79,84K
$ 18,81
37
Etica
Etica
ETI
$ 0,00975702
0,00%
-0,10%
-8,76%
$ 68,90K
$ 12,02
38
AIMX
AIMX
AIMX
$ 0,0001526
0,00%
-0,00%
+1,71%
$ 60,23K
$ 4,28
39
CRYORAT
CRYORAT
CRYORAT
$ 0,00638152
0,00%
-0,00%
+5,14%
$ 56,86K
$ 184,32
40
ZAYA AI
ZAYA AI
ZAI
$ 0,00122161
0,00%
+0,25%
+12,33%
$ 48,94K
$ 364,59
41
Cardio
Cardio
CARDIO
$ 5,767E-5
+5,70%
+10,90%
+3,50%
$ 48,91K
--
42
Protean
Protean
PRTN
$ 4,86902E-7
+0,23%
-3,50%
-10,83%
$ 48,69K
--
43
Deep Worm
Deep Worm
WORM
$ 4,437E-5
+0,38%
+0,50%
+5,19%
$ 44,36K
--
44
SOLVE
SOLVE
SOLVE
$ 4,421E-5
0,00%
-0,20%
-1,62%
$ 44,21K
--
45
Imprnt
Imprnt
PRNT
$ 0,00129339
0,00%
--
-0,74%
$ 39,58K
$ 6,44
46
Brain Worms
Brain Worms
BWORM
$ 11,1
0,00%
--
+2,68%
$ 32,75K
$ 34,08
47
BitDoctorAI
BitDoctorAI
AIDD
$ 3,037E-5
+0,50%
+0,50%
+0,86%
$ 30,37K
--
48
SUI Desci Agents
SUI Desci Agents
DESCI
$ 2,303E-5
0,00%
-1,10%
+0,04%
$ 23,03K
--
49
Muhdo Hub
Muhdo Hub
DNA
$ 3,63E-6
0,00%
+6,70%
+0,28%
$ 17,32K
--
50
Senku Ishigami by Virtuals
Senku Ishigami by Virtuals
SENKU
$ 1,661E-5
0,00%
+2,20%
+3,04%
$ 16,61K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Khoa học phi tập trung (DeSci) là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Khoa học phi tập trung (DeSci) đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 56 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $381.61M.
Token Khoa học phi tập trung (DeSci) nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Khoa học phi tập trung (DeSci) được theo dõi trên MEXC, CARDIO đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 10.90% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Khoa học phi tập trung (DeSci) trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 56 token Khoa học phi tập trung (DeSci), bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Khoa học phi tập trung (DeSci) phổ biến bao gồm TRAC, ATH, BIO. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Khoa học phi tập trung (DeSci) là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Khoa học phi tập trung (DeSci) là khoảng $381.61M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Khoa học phi tập trung (DeSci), cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.