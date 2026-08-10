Giá harmonybot hôm nay

Giá harmonybot (CHAOS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.67% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CHAOS sang USD là $ 0 mỗi CHAOS.

harmonybot hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 52,181, với nguồn cung lưu hành 95.64B CHAOS. Trong vòng 24 giờ qua, CHAOS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHAOS biến động +0.10% trong giờ qua và +0.58% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường harmonybot (CHAOS)

Vốn hóa thị trường $ 52.18K$ 52.18K $ 52.18K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 52.18K$ 52.18K $ 52.18K Nguồn cung lưu thông 95.64B 95.64B 95.64B Tổng cung 95,635,601,604.63074 95,635,601,604.63074 95,635,601,604.63074

Vốn hoá thị trường hiện tại của harmonybot là $ 52.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CHAOS là 95.64B, với tổng nguồn cung là 95635601604.63074. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 52.18K.