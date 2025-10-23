Thông tin giá theo USD của Grodo AI (GRODO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -5.72% Biến động giá (1D) -8.89% Biến động giá (7 ngày) -47.40%

Giá thời gian thực của Grodo AI (GRODO) là --. Trong 24 giờ qua, GRODO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GRODO là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GRODO đã biến động -5.72% trong 1 giờ qua, -8.89% trong 24 giờ và -47.40% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Grodo AI (GRODO)

Vốn hóa thị trường $ 279.29K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 279.29K Nguồn cung lưu thông 102.06B Tổng cung 102,056,614,866.71902

Vốn hoá thị trường hiện tại của Grodo AI là $ 279.29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GRODO là 102.06B, với tổng nguồn cung là 102056614866.71902. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 279.29K.