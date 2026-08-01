Giá GraphAI hôm nay

Giá GraphAI (GAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0,00346843, biến động 0,59% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GAI sang USD là $ 0,00346843 mỗi GAI.

GraphAI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 149.488, với nguồn cung lưu hành 43,11M GAI. Trong vòng 24 giờ qua, GAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0,00340208 (thấp) đến $ 0,00351543 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0,857598, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0,00255654.

Về hiệu suất ngắn hạn, GAI biến động +%0,66 trong giờ qua và +%5,48 trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 3,21K.

Thông tin thị trường GraphAI (GAI)

Vốn hóa thị trường $ 149,49K$ 149,49K $ 149,49K Khối lượng (24H) $ 3,21K$ 3,21K $ 3,21K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 346,84K$ 346,84K $ 346,84K Nguồn cung lưu thông 43,11M 43,11M 43,11M Tổng cung 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Vốn hoá thị trường hiện tại của GraphAI là $ 149,49K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 3,21K. Nguồn cung lưu hành của GAI là 43,11M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 346,84K.