Giá Fwogs Strategy hôm nay

Giá Fwogs Strategy (FWOGSTR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0,00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FWOGSTR sang USD là $ 0 mỗi FWOGSTR.

Fwogs Strategy hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 70.590, với nguồn cung lưu hành 920,23M FWOGSTR. Trong vòng 24 giờ qua, FWOGSTR được giao dịch trong khoảng từ $ 0,0 (thấp) đến $ 0,0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FWOGSTR biến động -- trong giờ qua và -3,33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Fwogs Strategy (FWOGSTR)

Vốn hóa thị trường $ 70,59K$ 70,59K $ 70,59K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 70,59K$ 70,59K $ 70,59K Nguồn cung lưu thông 920,23M 920,23M 920,23M Tổng cung 920.230.048,0520649 920.230.048,0520649 920.230.048,0520649

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fwogs Strategy là $ 70,59K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FWOGSTR là 920,23M, với tổng nguồn cung là 920230048.0520649. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 70,59K.