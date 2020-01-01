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Top token Game trên chuỗi theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Game trên chuỗi. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002144
-0.70%
+1.33%
+3.88%
$ 204.91M
$ 4.33B
2
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003125
+0.06%
+0.93%
+0.80%
$ 31.13M
$ 1.98B
3
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03706
-0.24%
-0.24%
+9.14%
$ 28.49M
$ 1.95M
4
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005425
-0.37%
-1.90%
-6.17%
$ 2.15M
$ 12.00M
5
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00905089
-0.05%
-0.09%
-9.24%
$ 1.24M
$ 9.01K
6
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.0002996
-0.69%
+0.01%
+0.91%
$ 899.44K
$ 23.05
7
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.00102445
-0.75%
-0.01%
-4.54%
$ 856.67K
$ 255.87
8
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00219204
+0.81%
-0.00%
-4.56%
$ 657.47K
$ 99.58
9
Fishing Frenzy
Fishing Frenzy
FISH
$ 0.00123127
0.00%
--
+2.86%
$ 337.97K
$ 45.75
10
Deputy Dawgs
Deputy Dawgs
DDAWGS
$ 1.03E-6
+0.98%
+0.20%
+3.52%
$ 321.24K
--
11
VEE
VEE
VEE
$ 3.433E-5
+0.82%
+0.60%
+3.68%
$ 227.20K
--
12
Arrland RUM
Arrland RUM
RUM
$ 9.142E-5
0.00%
+4.80%
+12.49%
$ 99.11K
--
13
Fate Adventure
Fate Adventure
FA
$ 0.00467423
0.00%
--
+5.76%
$ 46.74K
$ 2.65
14
Fishwar
Fishwar
FISHW
$ 3.99E-6
0.00%
0.00%
+0.25%
$ 43.91K
--
15
TriviAgent by Virtuals
TriviAgent by Virtuals
TRIVI
$ 2.305E-5
0.00%
+1.00%
-4.75%
$ 18.50K
--
16
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003993
+0.05%
+4.31%
-8.48%
--
$ 16.14M

Câu hỏi thường gặp

Token Game trên chuỗi là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Game trên chuỗi đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 16 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $271.44M.
Token Game trên chuỗi nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Game trên chuỗi được theo dõi trên MEXC, RUM đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 4.80% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Game trên chuỗi trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 16 token Game trên chuỗi, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Game trên chuỗi phổ biến bao gồm FLOKI, WIN, PLAY. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Game trên chuỗi là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Game trên chuỗi là khoảng $271.44M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Game trên chuỗi, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.