EQTY là gì?

EQTY ra đời như là kết tinh của những nỗ lực này – là mắt xích còn thiếu nhằm kết nối quyền sở hữu pháp lý trong thế giới thực với tính thanh khoản trên blockchain. Đây chính là câu trả lời của chúng tôi trước nhu cầu của thị trường về một nền tảng không chỉ kết nối tài sản với DeFi, mà còn kết nối chúng với thực tế. Chúng tôi đã thiết kế EQTY một cách tỉ mỉ để cung cấp các bằng chứng được neo giá, danh tính có thể xác minh, tuân thủ tôn trọng quyền riêng tư, cùng một khuôn khổ vững chắc cho việc phân chia tài sản và quản trị.

Giá hiện tại của EQTY là bao nhiêu?

EQTY đang giao dịch ở mức ₫48.47718752214620000, thể hiện biến động giá là -1.63% trong 24 giờ qua. Con số trực tiếp này phản ánh dữ liệu giao dịch thị trường theo thời gian thực được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu.

EQTY so với thị trường tiền mã hóa toàn cầu như thế nào?

Biến động hàng ngày của nó là -1.63% có thể được so sánh với mức trung bình chung của thị trường. Nếu EQTY vượt trội hơn thị trường, điều đó cho thấy nhu cầu mua mạnh mẽ hoặc những diễn biến tích cực riêng biệt đối với hệ sinh thái của nó.

Hiệu suất của EQTY so với các token thuộc Smart Contract Platform,NFT,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Proof of Stake (PoS) ra sao?

Trong phân khúc Smart Contract Platform,NFT,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Proof of Stake (PoS), EQTY thể hiện sức cạnh tranh nhờ khối lượng giao dịch, vốn hóa thị trường và hoạt động đang diễn ra trên mạng lưới --.

Vốn hóa thị trường của EQTY hôm nay là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường của ₫14109489802.592820000 đặt EQTY ở vị trí #3531, cho thấy mức độ trưởng thành tương đối và niềm tin của nhà đầu tư so với các token khác.

Mức giá dao động trong 24 giờ là bao nhiêu?

Giá hôm nay dao động từ ₫47.99621391603760000 đến ₫52.22119564768160000, cung cấp bối cảnh cho các nhà giao dịch theo dõi biến động và cấu trúc thị trường.

Khối lượng giao dịch của EQTY sôi động ra sao?

EQTY đã tạo ra ₫-- trong khối lượng giao dịch 24 giờ. Khối lượng cao thường tương quan với xu hướng giá mạnh hơn và thanh khoản thị trường tốt hơn.

Nguồn cung ảnh hưởng thế nào đến định giá của EQTY?

Với 291044629.1775672 token đang lưu hành, mức nguồn cung giúp xác định tính khan hiếm và định giá dài hạn, đặc biệt khi so sánh với các token khác có mô hình lạm phát hoặc giảm phát.