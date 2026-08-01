Giá edeXa hôm nay

Giá edeXa (EDX) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01254655, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EDX sang USD là $ 0.01254655 mỗi EDX.

edeXa hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 9,541,206, với nguồn cung lưu hành 760.51M EDX. Trong vòng 24 giờ qua, EDX được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.07137, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EDX biến động -- trong giờ qua và +0.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.51.

Thông tin thị trường edeXa (EDX)

Vốn hóa thị trường $ 9.54M$ 9.54M $ 9.54M Khối lượng (24H) $ 2.51$ 2.51 $ 2.51 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 31.37M$ 31.37M $ 31.37M Nguồn cung lưu thông 760.51M 760.51M 760.51M Tổng cung 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của edeXa là $ 9.54M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.51. Nguồn cung lưu hành của EDX là 760.51M, với tổng nguồn cung là 2500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 31.37M.