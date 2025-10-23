Thông tin giá theo USD của DiviSwap (DSWAP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.124683 $ 0.124683 $ 0.124683 Thấp nhất 24H $ 0.131737 $ 0.131737 $ 0.131737 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.124683$ 0.124683 $ 0.124683 Cao nhất 24H $ 0.131737$ 0.131737 $ 0.131737 ATH $ 0.189789$ 0.189789 $ 0.189789 Giá thấp nhất $ 0.083572$ 0.083572 $ 0.083572 Biến động giá (1 giờ) +0.07% Biến động giá (1D) -1.65% Biến động giá (7 ngày) -8.54% Biến động giá (7 ngày) -8.54%

Giá thời gian thực của DiviSwap (DSWAP) là $0.128041. Trong 24 giờ qua, DSWAP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.124683 và cao nhất là $ 0.131737, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DSWAP là $ 0.189789, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.083572.

Về hiệu suất ngắn hạn, DSWAP đã biến động +0.07% trong 1 giờ qua, -1.65% trong 24 giờ và -8.54% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DiviSwap (DSWAP)

Vốn hóa thị trường $ 29.89K$ 29.89K $ 29.89K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 78.35K$ 78.35K $ 78.35K Nguồn cung lưu thông 233.47K 233.47K 233.47K Tổng cung 612,059.0 612,059.0 612,059.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DiviSwap là $ 29.89K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DSWAP là 233.47K, với tổng nguồn cung là 612059.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 78.35K.