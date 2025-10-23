Thông tin giá theo USD của DeFrogs (DEFROGS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 41.87 $ 41.87 $ 41.87 Thấp nhất 24H $ 43.73 $ 43.73 $ 43.73 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 41.87$ 41.87 $ 41.87 Cao nhất 24H $ 43.73$ 43.73 $ 43.73 ATH $ 3,930.55$ 3,930.55 $ 3,930.55 Giá thấp nhất $ 34.07$ 34.07 $ 34.07 Biến động giá (1 giờ) +0.17% Biến động giá (1D) -0.96% Biến động giá (7 ngày) -6.18% Biến động giá (7 ngày) -6.18%

Giá thời gian thực của DeFrogs (DEFROGS) là $42.91. Trong 24 giờ qua, DEFROGS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 41.87 và cao nhất là $ 43.73, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DEFROGS là $ 3,930.55, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 34.07.

Về hiệu suất ngắn hạn, DEFROGS đã biến động +0.17% trong 1 giờ qua, -0.96% trong 24 giờ và -6.18% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DeFrogs (DEFROGS)

Vốn hóa thị trường $ 428.47K$ 428.47K $ 428.47K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 428.47K$ 428.47K $ 428.47K Nguồn cung lưu thông 10.00K 10.00K 10.00K Tổng cung 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DeFrogs là $ 428.47K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DEFROGS là 10.00K, với tổng nguồn cung là 10000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 428.47K.