Giá DEAD hôm nay

Giá DEAD (DEAD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DEAD sang USD là $ 0 mỗi DEAD.

DEAD hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 27,255, với nguồn cung lưu hành 81.42M DEAD. Trong vòng 24 giờ qua, DEAD được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00495094, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DEAD biến động +0.04% trong giờ qua và -13.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 17.65.

Thông tin thị trường DEAD (DEAD)

Vốn hóa thị trường $ 27.26K$ 27.26K $ 27.26K Khối lượng (24H) $ 17.65$ 17.65 $ 17.65 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 27.26K$ 27.26K $ 27.26K Nguồn cung lưu thông 81.42M 81.42M 81.42M Tổng cung 81,415,901.88394853 81,415,901.88394853 81,415,901.88394853

Vốn hoá thị trường hiện tại của DEAD là $ 27.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 17.65. Nguồn cung lưu hành của DEAD là 81.42M, với tổng nguồn cung là 81415901.88394853. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 27.26K.