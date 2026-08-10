Giá Clawd hôm nay

Giá Clawd (CLAWD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CLAWD sang USD là $ 0 mỗi CLAWD.

Clawd hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 22,688, với nguồn cung lưu hành 816.28M CLAWD. Trong vòng 24 giờ qua, CLAWD được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLAWD biến động -0.04% trong giờ qua và -31.19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Clawd (CLAWD)

Vốn hóa thị trường $ 22.69K$ 22.69K $ 22.69K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 22.69K$ 22.69K $ 22.69K Nguồn cung lưu thông 816.28M 816.28M 816.28M Tổng cung 816,283,243.895709 816,283,243.895709 816,283,243.895709

Vốn hoá thị trường hiện tại của Clawd là $ 22.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CLAWD là 816.28M, với tổng nguồn cung là 816283243.895709. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.69K.