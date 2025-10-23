Thông tin giá theo USD của ChicagoCoin (CLT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00374212 $ 0.00374212 $ 0.00374212 Thấp nhất 24H $ 0.00385894 $ 0.00385894 $ 0.00385894 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00374212$ 0.00374212 $ 0.00374212 Cao nhất 24H $ 0.00385894$ 0.00385894 $ 0.00385894 ATH $ 0.00507574$ 0.00507574 $ 0.00507574 Giá thấp nhất $ 0.0021948$ 0.0021948 $ 0.0021948 Biến động giá (1 giờ) -0.40% Biến động giá (1D) -0.45% Biến động giá (7 ngày) -0.50% Biến động giá (7 ngày) -0.50%

Giá thời gian thực của ChicagoCoin (CLT) là $0.00381881. Trong 24 giờ qua, CLT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00374212 và cao nhất là $ 0.00385894, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CLT là $ 0.00507574, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0021948.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLT đã biến động -0.40% trong 1 giờ qua, -0.45% trong 24 giờ và -0.50% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ChicagoCoin (CLT)

Vốn hóa thị trường $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Nguồn cung lưu thông 276.25M 276.25M 276.25M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ChicagoCoin là $ 1.05M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CLT là 276.25M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.82M.