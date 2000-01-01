Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Intent theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Intent. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1057
-0.09%
-1.21%
-5.43%
$ 61.49M
$ 493.91K
2
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.016246
-5.31%
+38.15%
+60.13%
$ 51.77M
$ 32.48M
3
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.04077382
-0.36%
+0.01%
+4.30%
$ 28.75M
$ 982.16K
4
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01419
0.00%
-0.42%
+2.09%
$ 27.31M
$ 3.49M
5
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10504
-3.01%
+0.94%
+25.15%
$ 23.61M
$ 2.10M
6
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0341
0.00%
-10.58%
-1.46%
$ 5.58M
$ 245.09K
7
oooo
oooo
OOOO
$ 0.00699463
0.00%
--
0.00%
$ 1.51M
$ 10.71
8
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.39
0.00%
-0.05%
-3.14%
$ 1.02M
$ 686.53
9
ParaSwap
ParaSwap
PSP
$ 0.00098332
+0.32%
+0.01%
+2.45%
$ 954.51K
$ 26.18
10
Velora
Velora
VLR
$ 0.00028243
+0.07%
--
+7.43%
$ 471.83K
$ 75.66
11
Self Chain
Self Chain
SLF
$ 0.00037125
0.00%
--
0.00%
$ 62.00K
$ 47.89K
12
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 9.037E-5
+0.20%
+0.10%
+0.12%
$ 61.34K
--
13
Enso
Enso
ENSO
$ 0.9909
+2.16%
-2.00%
+8.53%
--
$ 76.00K

Câu hỏi thường gặp

Token Intent là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Intent đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 13 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $202.59M.
Token Intent nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Intent được theo dõi trên MEXC, XAN đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 38.15% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Intent trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 13 token Intent, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Intent phổ biến bao gồm COW, XAN, ACX. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Intent là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Intent là khoảng $202.59M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Intent, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.