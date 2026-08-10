Giá Router Protocol hôm nay

Giá Router Protocol (ROUTE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ROUTE sang USD là $ 0 mỗi ROUTE.

Router Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 61,380, với nguồn cung lưu hành 678.74M ROUTE. Trong vòng 24 giờ qua, ROUTE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.080785, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROUTE biến động +0.18% trong giờ qua và -15.17% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Router Protocol (ROUTE)

Vốn hóa thị trường $ 61.38K$ 61.38K $ 61.38K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 88.81K$ 88.81K $ 88.81K Nguồn cung lưu thông 678.74M 678.74M 678.74M Tổng cung 982,072,351.3008 982,072,351.3008 982,072,351.3008

Vốn hoá thị trường hiện tại của Router Protocol là $ 61.38K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ROUTE là 678.74M, với tổng nguồn cung là 982072351.3008. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 88.81K.