Giá Self Chain hôm nay

Giá Self Chain (SLF) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SLF sang USD là $ 0 mỗi SLF.

Self Chain hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 61,999, với nguồn cung lưu hành 167.00M SLF. Trong vòng 24 giờ qua, SLF được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.823368, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SLF biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 47.89K.

Thông tin thị trường Self Chain (SLF)

Vốn hóa thị trường $ 62.00K$ 62.00K $ 62.00K Khối lượng (24H) $ 47.89K$ 47.89K $ 47.89K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 124.74K$ 124.74K $ 124.74K Nguồn cung lưu thông 167.00M 167.00M 167.00M Tổng cung 336,000,000.0 336,000,000.0 336,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Self Chain là $ 62.00K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 47.89K. Nguồn cung lưu hành của SLF là 167.00M, với tổng nguồn cung là 336000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 124.74K.