Trong số các token Hệ sinh thái Etherlink được theo dõi trên MEXC, CRV đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.31% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.