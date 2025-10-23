Thông tin giá theo USD của Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 Giá thấp nhất $ 0.464512$ 0.464512 $ 0.464512 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -2.84% Biến động giá (7 ngày) -2.84%

Giá thời gian thực của Stacy Staked XTZ (STXTZ) là $0.616971. Trong 24 giờ qua, STXTZ được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STXTZ là $ 1.06, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.464512.

Về hiệu suất ngắn hạn, STXTZ đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -2.84% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Vốn hóa thị trường $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M Nguồn cung lưu thông 8.31M 8.31M 8.31M Tổng cung 8,308,455.078743 8,308,455.078743 8,308,455.078743

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stacy Staked XTZ là $ 5.13M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STXTZ là 8.31M, với tổng nguồn cung là 8308455.078743. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.13M.