Giá Bubb hôm nay

Giá Bubb (BUBB) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.55% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BUBB sang USD là $ 0 mỗi BUBB.

Bubb hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 48,424, với nguồn cung lưu hành 1.00B BUBB. Trong vòng 24 giờ qua, BUBB được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.04118921, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BUBB biến động -0.34% trong giờ qua và +2.46% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Bubb (BUBB)

Vốn hóa thị trường $ 48.42K$ 48.42K $ 48.42K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 48.42K$ 48.42K $ 48.42K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bubb là $ 48.42K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BUBB là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 48.42K.