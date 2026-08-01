Giá BORT hôm nay

Giá BORT (BORT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 11.97% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BORT sang USD là $ 0 mỗi BORT.

BORT hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 420,523, với nguồn cung lưu hành 974.00M BORT. Trong vòng 24 giờ qua, BORT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00394343, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BORT biến động -0.45% trong giờ qua và +19.26% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 47.29K.

Thông tin thị trường BORT (BORT)

Vốn hóa thị trường $ 420.52K$ 420.52K $ 420.52K Khối lượng (24H) $ 47.29K$ 47.29K $ 47.29K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 431.75K$ 431.75K $ 431.75K Nguồn cung lưu thông 974.00M 974.00M 974.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BORT là $ 420.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 47.29K. Nguồn cung lưu hành của BORT là 974.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 431.75K.