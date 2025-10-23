Thông tin giá theo USD của BOMET (BOMET)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00110669 Cao nhất 24H $ 0.00138361 ATH $ 0.00193848 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.95% Biến động giá (1D) -10.11% Biến động giá (7 ngày) -21.07%

Giá thời gian thực của BOMET (BOMET) là $0.00118651. Trong 24 giờ qua, BOMET được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00110669 và cao nhất là $ 0.00138361, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BOMET là $ 0.00193848, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOMET đã biến động +0.95% trong 1 giờ qua, -10.11% trong 24 giờ và -21.07% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BOMET (BOMET)

Vốn hóa thị trường $ 711.91K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 711.91K Nguồn cung lưu thông 600.00M Tổng cung 600,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BOMET là $ 711.91K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BOMET là 600.00M, với tổng nguồn cung là 600000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 711.91K.