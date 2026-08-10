Giá BITIZENS hôm nay

Giá BITIZENS (BPEG) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.3, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BPEG sang USD là $ 1.3 mỗi BPEG.

BITIZENS hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 12,951.56, với nguồn cung lưu hành 10.00K BPEG. Trong vòng 24 giờ qua, BPEG được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 13.26, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1.26.

Về hiệu suất ngắn hạn, BPEG biến động -- trong giờ qua và -9.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 25.90.

Thông tin thị trường BITIZENS (BPEG)

Vốn hóa thị trường $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K Khối lượng (24H) $ 25.90$ 25.90 $ 25.90 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K Nguồn cung lưu thông 10.00K 10.00K 10.00K Tổng cung 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BITIZENS là $ 12.95K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 25.90. Nguồn cung lưu hành của BPEG là 10.00K, với tổng nguồn cung là 10000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.95K.