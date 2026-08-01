Giá BINDER hôm nay

Giá BINDER (BINDER) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BINDER sang USD là $ 0 mỗi BINDER.

BINDER hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 591,956, với nguồn cung lưu hành 1000.00M BINDER. Trong vòng 24 giờ qua, BINDER được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00617677, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BINDER biến động -- trong giờ qua và -0.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.97.

Thông tin thị trường BINDER (BINDER)

Vốn hóa thị trường $ 591.96K$ 591.96K $ 591.96K Khối lượng (24H) $ 1.97$ 1.97 $ 1.97 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 591.96K$ 591.96K $ 591.96K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,997,209.409216 999,997,209.409216 999,997,209.409216

Vốn hoá thị trường hiện tại của BINDER là $ 591.96K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.97. Nguồn cung lưu hành của BINDER là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999997209.409216. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 591.96K.