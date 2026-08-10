Giá BeaconOnBase (BEACON)
Giá BeaconOnBase (BEACON) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BEACON sang USD là $ 0 mỗi BEACON.
BeaconOnBase hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 10,792.87, với nguồn cung lưu hành 100.00B BEACON. Trong vòng 24 giờ qua, BEACON được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.
Về hiệu suất ngắn hạn, BEACON biến động -- trong giờ qua và -1.29% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.
Vốn hoá thị trường hiện tại của BeaconOnBase là $ 10.79K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BEACON là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.79K.
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-1.29%
-1.29%
Trong hôm nay, biến động giá của BeaconOnBase/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của BeaconOnBase/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của BeaconOnBase/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của BeaconOnBase/USD là --.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|--
|30 ngày
|$ 0
|+4.88%
|60 ngày
|$ 0
|+14.23%
|90 ngày
|--
|--
Vào năm 2040, giá của BeaconOnBase có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
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Giá giao dịch hiện tại của BeaconOnBase là bao nhiêu?
BeaconOnBase (BEACON) hiện đang có giá ₫ VND, phản ánh mức biến động giá là --% trong 24 giờ qua. Mức giá này thể hiện tỷ giá thị trường tổng hợp mới nhất trên các sàn giao dịch lớn và được cập nhật liên tục dựa trên hoạt động thị trường thực tế.
Những yếu tố nào đang ảnh hưởng đến biến động giá của BeaconOnBase hôm nay?
Biến động giá gần đây trong 24 giờ qua được hình thành bởi sự kết hợp giữa tâm lý thị trường, biến động thanh khoản và hiệu suất chung của toàn bộ phân khúc Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents. Các xu hướng kinh tế rộng hơn cùng với hoạt động on-chain trên -- cũng có thể góp phần gây ra biến động ngắn hạn.
Mức độ quan tâm giao dịch đối với BEACON mạnh mẽ đến đâu?
Các nhà đầu tư đã tạo ra khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫--, cho thấy sự tham gia tích cực. Khối lượng giao dịch cao thường biểu thị niềm tin tăng cao và khả năng xác định giá tốt hơn.
Vị trí của BeaconOnBase trên thị trường tiền mã hóa toàn cầu là gì?
Hiện tại, BeaconOnBase giữ vị trí thứ #10088 trên thị trường với vốn hóa thị trường là ₫284264513.81433930000, xếp vào nhóm những tài sản đã khẳng định vị thế trong phân khúc của mình.
Nguồn cung lưu hành nói lên điều gì về BEACON?
Với 100000000000.0 token đang lưu hành, mức cung đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tính khan hiếm, lạm phát dài hạn và định giá thị trường.
Mức giá hôm nay so với hiệu suất gần đây của BeaconOnBase như thế nào?
Khoảng giá từ ₫0E-10 đến ₫0E-10 trong 24 giờ qua nhấn mạnh mức độ biến động trong ngày và giúp các nhà giao dịch đánh giá cơ hội giá ngắn hạn.
BeaconOnBase so sánh thế nào với các tài sản tương tự?
So với các token Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents khác, BEACON tiếp tục thể hiện hiệu suất cạnh tranh, được hỗ trợ bởi khối lượng ổn định và sự quan tâm đều đặn từ cả nhà đầu tư bán lẻ lẫn tổ chức.
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
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|02-04 11:04:00
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