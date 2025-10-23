Thông tin giá theo USD của bapcat (BAP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.01325672$ 0.01325672 $ 0.01325672 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.18% Biến động giá (1D) -1.78% Biến động giá (7 ngày) -41.18% Biến động giá (7 ngày) -41.18%

Giá thời gian thực của bapcat (BAP) là --. Trong 24 giờ qua, BAP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BAP là $ 0.01325672, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BAP đã biến động -0.18% trong 1 giờ qua, -1.78% trong 24 giờ và -41.18% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường bapcat (BAP)

Vốn hóa thị trường $ 27.64K$ 27.64K $ 27.64K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 27.64K$ 27.64K $ 27.64K Nguồn cung lưu thông 419.91M 419.91M 419.91M Tổng cung 419,908,470.6118 419,908,470.6118 419,908,470.6118

Vốn hoá thị trường hiện tại của bapcat là $ 27.64K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BAP là 419.91M, với tổng nguồn cung là 419908470.6118. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 27.64K.