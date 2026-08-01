Giá Anyspend hôm nay

Giá Anyspend (ANY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.02473125, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ANY sang USD là $ 0.02473125 mỗi ANY.

Anyspend hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 5,440,875, với nguồn cung lưu hành 220.00M ANY. Trong vòng 24 giờ qua, ANY được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.262432, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.02177347.

Về hiệu suất ngắn hạn, ANY biến động -- trong giờ qua và +0.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 6.58.

Thông tin thị trường Anyspend (ANY)

Vốn hóa thị trường $ 5.44M$ 5.44M $ 5.44M Khối lượng (24H) $ 6.58$ 6.58 $ 6.58 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 24.73M$ 24.73M $ 24.73M Nguồn cung lưu thông 220.00M 220.00M 220.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Anyspend là $ 5.44M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 6.58. Nguồn cung lưu hành của ANY là 220.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 24.73M.