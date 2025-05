XRP

Ripple là tiền tệ cơ bản của mạng Ripple, có thể được lưu hành trên toàn mạng lưới ripple. Nó có tổng nguồn cung là 100 tỷ, và đang giảm dần khi số lượng giao dịch tăng lên. Công ty điều hành của Ripple là Ripple Labs (trước đây là OpenCoin). Ripple là đơn vị tiền tệ chung duy nhất trong hệ thống Ripple. Nó khác với các loại tiền tệ khác trong hệ thống. Ví dụ: CNY và USD không thể được chuyển thành tiền mặt qua các cổng. Nói cách khác, CNY do cổng A phát hành chỉ có thể được quy ra tiền mặt tại cổng A, không phải cổng B. Nếu không, bạn phải chuyển đổi nó thành CNY của cổng B thông qua hệ thống Ripple đang chờ xử lý. Tuy nhiên, Ripple không có hạn chế nào như vậy cả. Nó phổ biến trong hệ thống ripple. Ripple (XRP), giống như Bitcoin, là một loại tiền kỹ thuật số dựa trên toán học và mật mã. Nhưng điều khác biệt so với Bitcoin không sử dụng thực là XRP đóng vai trò kết nối và tự hào có chức năng đảm bảo an ninh trong hệ thống Ripple. Đảm bảo an ninh là không thể thiếu, điều này yêu cầu cổng tham gia vào giao thức này phải chứa một lượng nhỏ XRP.

Tên tokenXRP

Xếp hạngNo.4

Vốn hóa thị trường$0.00

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn$0.00

Thị phần0.0401%

Khối lượng giao dịch/Vốn hóa thị trường (24 giờ)2.54%

Nguồn cung lưu hành58,686,007,292

Nguồn cung tối đa100,000,000,000

Tổng cung99,986,107,098

Tỷ lệ lưu hành0.5868%

Ngày phát hành2011-04-18 00:00:00

Giá tài sản được phát hành lần đầu tiên0.005874 USDT

Giá cao nhất3.841939926147461,2018-01-04

Giá thấp nhất0.002802350092679262,2014-07-07

Blockchain công khaiXRP

