Top token Airdrop Binance HODLer theo vốn hoá thị trường

Danh mục này bao gồm các loại tiền mã hoá được phân bổ qua chương trình airdrop Binance HODLer. Những đợt airdrop này đặc biệt thưởng cho người dùng nắm giữ BNB hoặc các tài sản được chỉ định khác trong ví sàn giao dịch trong khoảng thời gian nhất định. Việc theo dõi chỉ số này cho phép nhà giao dịch phân tích hiệu suất thị trường thứ cấp của các token được phân bổ rộng rãi cho nhà nắm giữ cá nhân.