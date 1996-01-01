Danh mục này bao gồm các loại tiền mã hoá được phân bổ qua chương trình airdrop Binance HODLer. Những đợt airdrop này đặc biệt thưởng cho người dùng nắm giữ BNB hoặc các tài sản được chỉ định khác trong ví sàn giao dịch trong khoảng thời gian nhất định. Việc theo dõi chỉ số này cho phép nhà giao dịch phân tích hiệu suất thị trường thứ cấp của các token được phân bổ rộng rãi cho nhà nắm giữ cá nhân.
Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Airdrop Binance HODLer, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.