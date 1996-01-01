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Top token Airdrop Binance HODLer theo vốn hoá thị trường

Danh mục này bao gồm các loại tiền mã hoá được phân bổ qua chương trình airdrop Binance HODLer. Những đợt airdrop này đặc biệt thưởng cho người dùng nắm giữ BNB hoặc các tài sản được chỉ định khác trong ví sàn giao dịch trong khoảng thời gian nhất định. Việc theo dõi chỉ số này cho phép nhà giao dịch phân tích hiệu suất thị trường thứ cấp của các token được phân bổ rộng rãi cho nhà nắm giữ cá nhân.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006561
+0.81%
+4.43%
+5.58%
$ 413.06M
$ 35.08M
2
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.0634
+0.69%
-2.11%
-2.19%
$ 181.24M
$ 965.83K
3
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.691
-1.64%
-3.54%
-24.80%
$ 166.65M
$ 288.97K
4
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.0784
+0.85%
+2.60%
+0.53%
$ 140.58M
$ 2.44M
5
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.34371
-0.35%
-1.48%
-1.43%
$ 115.03M
$ 189.63K
6
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.012081
+1.49%
+0.24%
+12.44%
$ 70.39M
$ 14.18M
7
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2316
-0.26%
-1.57%
-4.26%
$ 66.00M
$ 253.34K
8
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01329
-0.15%
+5.47%
+25.45%
$ 49.35M
$ 7.18M
9
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.009635
+0.10%
-2.47%
+5.51%
$ 44.47M
$ 5.60M
10
BERA
BERA
BERA
$ 0.155
+1.04%
-1.08%
-1.95%
$ 43.10M
$ 597.85K
11
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.2086
+0.49%
+2.32%
+34.42%
$ 42.25M
$ 1.10M
12
Spark
Spark
SPK
$ 0.01466
+0.41%
+1.31%
-5.89%
$ 41.15M
$ 4.13M
13
0G
0G
0G
$ 0.1516
+1.62%
-3.52%
+7.49%
$ 32.11M
$ 472.31K
14
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.09591
+1.68%
+6.33%
+18.03%
$ 30.65M
$ 968.04K
15
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.10002
+0.76%
-3.64%
-8.43%
$ 28.49M
$ 1.62M
16
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0.008394
+0.08%
-0.22%
+3.96%
$ 28.36M
$ 7.11M
17
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06049
+0.51%
-1.11%
+0.45%
$ 27.65M
$ 1.03M
18
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006833
-1.04%
-3.62%
-8.67%
$ 27.45M
$ 10.35M
19
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0.09134
-0.07%
+1.45%
+6.92%
$ 22.24M
$ 774.72K
20
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.03448
-1.44%
+139.64%
+171.03%
$ 21.85M
$ 42.17M
21
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06391
+0.36%
-0.28%
+7.00%
$ 21.66M
$ 998.86K
22
Sign
Sign
SIGN
$ 0.006936
+0.45%
+1.56%
+1.84%
$ 16.02M
$ 8.10M
23
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.79
+2.41%
+7.00%
+8.44%
$ 15.19M
$ 19.24K
24
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001977
-1.06%
+0.31%
+40.29%
$ 14.86M
$ 90.81B
25
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.027
+1.01%
+12.48%
+11.00%
$ 14.52M
$ 5.38M
26
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002609
+0.89%
+3.08%
+6.92%
$ 14.46M
$ 23.12M
27
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03991
+0.05%
+2.86%
+7.73%
$ 12.17M
$ 1.66M
28
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.05432
+2.30%
+9.69%
+15.95%
$ 10.55M
$ 1.43M
29
ERA
ERA
ERA
$ 0.06907
+0.01%
+3.25%
+3.13%
$ 10.29M
$ 973.51K
30
THENA
THENA
THE
$ 0.07492
+7.06%
+18.80%
+39.28%
$ 9.64M
$ 2.97M
31
Newton Protocol
Newton Protocol
NEWT
$ 0.03956
+0.36%
+0.48%
-1.23%
$ 9.53M
$ 1.36M
32
Stakestone
Stakestone
STO
$ 0.04126
-0.05%
+4.32%
+11.67%
$ 9.29M
$ 2.44M
33
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.004015
-0.40%
+1.03%
+2.87%
$ 8.04M
$ 14.26M
34
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02023
-1.03%
+4.50%
+10.57%
$ 7.93M
$ 5.42M
35
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002456
-0.48%
-1.20%
+13.29%
$ 7.51M
$ 40.78M
36
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0.01802
+2.02%
-1.36%
+14.35%
$ 7.38M
$ 4.79M
37
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.005669
-0.25%
+3.46%
+21.15%
$ 5.52M
$ 20.88M
38
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02392
+0.38%
-2.49%
+9.71%
$ 4.68M
$ 2.12M
39
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02234
+1.92%
-2.95%
-9.19%
--
$ 3.72M
40
Brevis
Brevis
BREV
$ 0.07183
+0.91%
-0.19%
+0.60%
--
$ 788.39K
41
Holoworld AI
Holoworld AI
HOLO
$ 0.06748
+0.61%
-2.71%
-0.16%
--
$ 1.09M
42
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0.03705
+0.81%
+0.59%
+8.21%
--
$ 1.70M
43
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0.20738
+0.09%
-1.32%
+10.67%
--
$ 277.14K
44
Lombard
Lombard
BARD
$ 0.1117
-0.18%
+0.63%
-0.62%
--
$ 539.10K
45
Chainbase
Chainbase
C
$ 0.06314
+1.10%
+3.12%
+12.83%
--
$ 1.32M

Câu hỏi thường gặp

Danh mục tiền mã hoá airdrop Binance HODLer là gì?
Danh mục airdrop Binance HODLer theo dõi hiệu suất của các token kỹ thuật số được phân bổ miễn phí cho người dùng nắm giữ các tài sản cụ thể, thường là BNB, tại ví sàn giao dịch Binance trong khoảng thời gian được chỉ định.
Airdrop Binance HODLer khác gì so với các dự án Binance Launchpool?
Trong khi Binance Launchpool yêu cầu người dùng chủ động stake token để nhận phần thưởng, airdrop Binance HODLer tự động phân bổ token mới cho người dùng đủ điều kiện dựa trên ảnh chụp nhanh lịch sử số dư ví người dùng.
Điều gì thúc đẩy giá thị trường ban đầu của token airdrop Binance HODLer?
Giá thị trường ban đầu của token airdrop Binance HODLer chủ yếu được thúc đẩy bởi áp lực bán ngay lập tức từ người nhận airdrop cá nhân, được cân bằng bởi sự hiện diện niêm yết rộng rãi của token trên sàn giao dịch Binance.
Nhà giao dịch có thể tận dụng lĩnh vực airdrop Binance HODLer như thế nào?
Nhà giao dịch phân tích lĩnh vực airdrop Binance HODLer để xác định các token mới niêm yết có thể đã bị bán quá mức nghiêm trọng bởi người nhận airdrop, có khả năng mang lại điểm vào bị định giá thấp sau khi áp lực bán ban đầu giảm bớt.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Airdrop Binance HODLer, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.