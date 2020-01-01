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Top token Bảo hiểm theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Bảo hiểm. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Nexus Mutual
Nexus Mutual
NXM
$ 51.1
+0.35%
0.00%
+2.24%
$ 86.78M
--
2
RE
RE
RE
$ 0.4092
-1.71%
-0.83%
+0.58%
$ 64.33M
$ 560.01K
3
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 50.34
+0.12%
+0.02%
+1.21%
$ 20.57M
$ 14.48K
4
Re Protocol reUSDe
Re Protocol reUSDe
REUSDE
$ 1.4
0.00%
0.00%
+1.45%
$ 18.97M
$ 93.57K
5
inSure DeFi
inSure DeFi
SURE
$ 0.00019497
0.00%
+0.01%
+2.26%
$ 5.16M
$ 1.27
6
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00203
+1.49%
0.00%
-1.91%
$ 813.03K
$ 1.79M
7
Etherisc DIP
Etherisc DIP
DIP
$ 0.00114601
+0.05%
--
-37.52%
$ 526.51K
$ 25.67
8
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.02423853
+0.10%
-0.00%
-0.83%
$ 242.37K
$ 1.89
9
UNION Protocol Governance
UNION Protocol Governance
UNN
$ 0.00021949
+0.07%
--
+1.34%
$ 219.24K
$ 92.88
10
ARMOR
ARMOR
ARMOR
$ 0.00017471
0.00%
--
+1.23%
$ 131.03K
$ 16.74
11
Bridge Mutual
Bridge Mutual
BMI
$ 0.00054403
0.00%
--
-0.01%
$ 43.07K
$ 5.94
12
Nsure Network
Nsure Network
NSURE
$ 0.00084832
0.00%
--
+6.28%
$ 39.21K
$ 1.89
13
Tidal Finance
Tidal Finance
TIDAL
$ 2.41E-6
0.00%
-2.70%
-24.21%
$ 19.04K
--
14
Naym
Naym
NAYM
$ 5.225E-5
0.00%
-0.40%
0.00%
$ 12.48K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Bảo hiểm là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Bảo hiểm đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 14 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $197.86M.
Token Bảo hiểm nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Bảo hiểm được theo dõi trên MEXC, WNXM đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.02% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Bảo hiểm trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 14 token Bảo hiểm, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Bảo hiểm phổ biến bao gồm NXM, RE, WNXM. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Bảo hiểm là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Bảo hiểm là khoảng $197.86M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Bảo hiểm, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.