Phân tích kỹ thuật Chainlink (LINK) hôm nay Trang Phân tích Chainlink cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của LINK. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Chainlink bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Chainlink (LINK) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $8.283 -- -0.07% +4.16% -21.68%

AI phân tích Chainlink hàng ngày Phân tích LINK 2026-07-29 Phân tích LINK 2026-07-28 Phân tích Chainlink 2026-07-29 Dòng vốn rút ra mạnh : LINK ghi nhận dòng vốn ròng rút ra khoảng 1,01 triệu USD trong 24 giờ qua, đồng thời tỷ lệ phí funding đang ở mức thấp 0,01%, cho thấy tâm lý mua vào của thị trường yếu ớt, áp lực bán từ phía dòng vốn đang đè nặng lên giá.

: LINK ghi nhận dòng vốn ròng rút ra khoảng 1,01 triệu USD trong 24 giờ qua, đồng thời tỷ lệ phí funding đang ở mức thấp 0,01%, cho thấy tâm lý mua vào của thị trường yếu ớt, áp lực bán từ phía dòng vốn đang đè nặng lên giá. Tỷ lệ vị thế tiếp tục giảm : Trong vài giờ qua, tỷ lệ số lượng vị thế Long/Short trên hợp đồng đã giảm từ 3,11 xuống 2,94; đặc biệt tỷ lệ khối lượng vị thế Long/Short của các tài khoản ưu tú đã lao dốc mạnh từ 2,04 xuống còn 1,06, điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn đang đóng vị thế Long hoặc chuyển sang Short, giá coin đối mặt với rủi ro giảm giá trong ngắn hạn.

: Trong vài giờ qua, tỷ lệ số lượng vị thế Long/Short trên hợp đồng đã giảm từ 3,11 xuống 2,94; đặc biệt tỷ lệ khối lượng vị thế Long/Short của các tài khoản ưu tú đã lao dốc mạnh từ 2,04 xuống còn 1,06, điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn đang đóng vị thế Long hoặc chuyển sang Short, giá coin đối mặt với rủi ro giảm giá trong ngắn hạn. Yếu tố cơ bản chưa được phản ánh vào giá: Mặc dù số lượng địa chỉ on-chain tăng và hệ sinh thái CCIP mở rộng, nhưng giá vẫn duy trì dưới mức đỉnh cũ trong thời gian dài mà không có sự phục hồi tương xứng. Thị trường tỏ ra thờ ơ với các tin tức tích cực, trong khi phân tích kỹ thuật chịu áp lực từ các đường trung bình động, cần cảnh giác với nguy cơ điều chỉnh rung lắc. Dòng vốn rút ra mạnh : LINK ghi nhận dòng vốn ròng rút ra khoảng 1,01 triệu USD trong 24 giờ qua, đồng thời tỷ lệ phí funding đang ở mức thấp 0,01%, cho thấy tâm lý mua vào của thị trường yếu ớt, áp lực bán từ phía dòng vốn đang đè nặng lên giá.

: LINK ghi nhận dòng vốn ròng rút ra khoảng 1,01 triệu USD trong 24 giờ qua, đồng thời tỷ lệ phí funding đang ở mức thấp 0,01%, cho thấy tâm lý mua vào của thị trường yếu ớt, áp lực bán từ phía dòng vốn đang đè nặng lên giá. Tỷ lệ vị thế tiếp tục giảm : Trong vài giờ qua, tỷ lệ số lượng vị thế Long/Short trên hợp đồng đã giảm từ 3,11 xuống 2,94; đặc biệt tỷ lệ khối lượng vị thế Long/Short của các tài khoản ưu tú đã lao dốc mạnh từ 2,04 xuống còn 1,06, điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn đang đóng vị thế Long hoặc chuyển sang Short, giá coin đối mặt với rủi ro giảm giá trong ngắn hạn.

: Trong vài giờ qua, tỷ lệ số lượng vị thế Long/Short trên hợp đồng đã giảm từ 3,11 xuống 2,94; đặc biệt tỷ lệ khối lượng vị thế Long/Short của các tài khoản ưu tú đã lao dốc mạnh từ 2,04 xuống còn 1,06, điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn đang đóng vị thế Long hoặc chuyển sang Short, giá coin đối mặt với rủi ro giảm giá trong ngắn hạn. Yếu tố cơ bản chưa được phản ánh vào giá: Mặc dù số lượng địa chỉ on-chain tăng và hệ sinh thái CCIP mở rộng, nhưng giá vẫn duy trì dưới mức đỉnh cũ trong thời gian dài mà không có sự phục hồi tương xứng. Thị trường tỏ ra thờ ơ với các tin tức tích cực, trong khi phân tích kỹ thuật chịu áp lực từ các đường trung bình động, cần cảnh giác với nguy cơ điều chỉnh rung lắc. Phân tích Chainlink 2026-07-28 Dòng vốn tiếp tục quay trở lại : Trong 3 ngày gần đây ghi nhận dòng tiền ròng vào khoảng 2,43 triệu USDT, đảo ngược xu hướng rút vốn trước đó, cho thấy lực cầu bắt đáy đang tăng cường, tạo điểm tựa vững chắc cho giá coin.

: Trong 3 ngày gần đây ghi nhận dòng tiền ròng vào khoảng 2,43 triệu USDT, đảo ngược xu hướng rút vốn trước đó, cho thấy lực cầu bắt đáy đang tăng cường, tạo điểm tựa vững chắc cho giá coin. Hợp đồng tương lai nghiêng về phe mua : Tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản ưu tú duy trì trên mức 3,1; khối lượng chủ động mua trong một số khung giờ cao hơn đáng kể so với bán, phản ánh tâm lý lạc quan mạnh mẽ từ dòng vốn lớn.

: Tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản ưu tú duy trì trên mức 3,1; khối lượng chủ động mua trong một số khung giờ cao hơn đáng kể so với bán, phản ánh tâm lý lạc quan mạnh mẽ từ dòng vốn lớn. Tăng trưởng on-chain mạnh mẽ: Số lượng địa chỉ nắm giữ coin đã tăng lên khoảng 892.000, cùng với sự gia tăng đột biến số lượng ví gần đây, cho thấy nền tảng cơ bản đang mở rộng, cung cấp động lực tiềm năng cho đợt phục hồi sắp tới. Dòng vốn tiếp tục quay trở lại : Trong 3 ngày gần đây ghi nhận dòng tiền ròng vào khoảng 2,43 triệu USDT, đảo ngược xu hướng rút vốn trước đó, cho thấy lực cầu bắt đáy đang tăng cường, tạo điểm tựa vững chắc cho giá coin.

: Trong 3 ngày gần đây ghi nhận dòng tiền ròng vào khoảng 2,43 triệu USDT, đảo ngược xu hướng rút vốn trước đó, cho thấy lực cầu bắt đáy đang tăng cường, tạo điểm tựa vững chắc cho giá coin. Hợp đồng tương lai nghiêng về phe mua : Tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản ưu tú duy trì trên mức 3,1; khối lượng chủ động mua trong một số khung giờ cao hơn đáng kể so với bán, phản ánh tâm lý lạc quan mạnh mẽ từ dòng vốn lớn.

: Tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản ưu tú duy trì trên mức 3,1; khối lượng chủ động mua trong một số khung giờ cao hơn đáng kể so với bán, phản ánh tâm lý lạc quan mạnh mẽ từ dòng vốn lớn. Tăng trưởng on-chain mạnh mẽ: Số lượng địa chỉ nắm giữ coin đã tăng lên khoảng 892.000, cùng với sự gia tăng đột biến số lượng ví gần đây, cho thấy nền tảng cơ bản đang mở rộng, cung cấp động lực tiềm năng cho đợt phục hồi sắp tới.

Chỉ báo kỹ thuật Chainlink

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Chainlink trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Trung lập Bán 13 Trung lập 1 Mua 12 Đường trung bình động : Bán Bán 10 Trung lập 0 Mua 4 Chỉ báo kỹ thuật : Mua Bán 3 Trung lập 1 Mua 8 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 8.2793 8.2786 R2 8.2786 8.2782 R1 8.2783 8.278 PP 8.2776 8.2776 S1 8.2773 8.2772 S2 8.2766 8.277 S3 8.2763 8.2766

Tín hiệu thị trường Chainlink Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại 0.78M $52.19 M $51.41 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 0.43M Hoạt động mua trong 3 ngày $36.86 M Hoạt động bán trong 3 ngày $36.43 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 2.20M Hoạt động mua trong 7 ngày $103.34 M Hoạt động bán trong 7 ngày $101.14 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Chainlink Dòng tiền ròng vào Giá LINKUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$1.42 M 8.30 2026-08-08 $0.57 M 8.34 2026-08-07 -$0.78 M 8.28 2026-08-06 -$1.46 M 8.23 2026-08-05 -$1.72 M 8.11 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Chainlink (LINK) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Chainlink theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ LINK / USDT $8.283 $8.283 $8.283 -0.80% 38.83K (USDT) Giao dịch ngay LINK / USDC $8.277 $8.277 $8.277 -0.80% 19.17K (USDT) Giao dịch ngay LINK / ETH $0.004322 $0.004322 $0.004322 -0.48% 570.32 (USDT) Giao dịch ngay LINK / EUR $7.158 $7.158 $7.158 -0.77% 7.49K (USDT) Giao dịch ngay LINK / USD1 $8.285 $8.285 $8.285 -0.80% 6.56K (USDT) Giao dịch ngay