Giá Fleek theo thời gian thực hôm nay là 0.2442 USD. Theo dõi cập nhật giá FLK sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá FLK dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Fleek(FLK)

Giá theo thời gian thực 1 FLK sang USD

$0.2431
$0.2431$0.2431
+2.27%1D
USD
Biểu đồ giá Fleek (FLK) theo thời gian thực
Thông tin giá theo USD của Fleek (FLK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.2235
$ 0.2235$ 0.2235
Thấp nhất 24H
$ 0.2612
$ 0.2612$ 0.2612
Cao nhất 24H

$ 0.2235
$ 0.2235$ 0.2235

$ 0.2612
$ 0.2612$ 0.2612

$ 0.6289933396082115
$ 0.6289933396082115$ 0.6289933396082115

$ 0.11349214572806128
$ 0.11349214572806128$ 0.11349214572806128

+1.28%

+2.27%

-23.21%

-23.21%

Giá thời gian thực của Fleek (FLK) là $ 0.2442. Trong 24 giờ qua, FLK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.2235 và cao nhất là $ 0.2612, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FLK là $ 0.6289933396082115, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.11349214572806128.

Về hiệu suất ngắn hạn, FLK đã biến động +1.28% trong 1 giờ qua, +2.27% trong 24 giờ và -23.21% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Fleek (FLK)

No.1463

$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M

$ 214.34K
$ 214.34K$ 214.34K

$ 24.42M
$ 24.42M$ 24.42M

20.00M
20.00M 20.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

20.00%

BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fleek là $ 4.88M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 214.34K. Nguồn cung lưu hành của FLK là 20.00M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 24.42M.

Lịch sử giá theo USD của Fleek (FLK)

Theo dõi biến động giá của Fleek trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.005396+2.27%
30 ngày$ -0.0058-2.32%
60 ngày$ -0.0058-2.32%
90 ngày$ -0.0058-2.32%
Biến động giá Fleek hôm nay

Hôm nay, FLK đã biến động $ +0.005396 (+2.27%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Fleek trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.0058 (-2.32%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Fleek trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FLK đã biến động $ -0.0058 (-2.32%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Fleek trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.0058 (-2.32%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Fleek (FLK)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Fleek.

Fleek (FLK) là gì

The Platform là một nền tảng xã hội AI cho phép người dùng tạo và nâng cao nội dung với AI và chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là một trong những nền tảng xã hội đầu tiên tích hợp cả AI và blockchain để tạo ra trải nghiệm xã hội mới độc đáo.

Fleek đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Fleek một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake FLK để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Fleek trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Fleek trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Fleek (USD)

Fleek (FLK) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Fleek (FLK) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Fleek.

Xem ngay dự đoán giá Fleek!

Tokenomics của Fleek (FLK)

Hiểu rõ tokenomics của Fleek (FLK) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token FLK ngay!

Cách mua Fleek (FLK)

Bạn đang tìm cách mua Fleek? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Fleek trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

FLK/Tiền tệ địa phương

1 Fleek (FLK) sang VND
6,426.123
1 Fleek (FLK) sang AUD
A$0.376068
1 Fleek (FLK) sang GBP
0.180708
1 Fleek (FLK) sang EUR
0.210012
1 Fleek (FLK) sang USD
$0.2442
1 Fleek (FLK) sang MYR
RM1.030524
1 Fleek (FLK) sang TRY
10.251516
1 Fleek (FLK) sang JPY
¥37.1184
1 Fleek (FLK) sang ARS
ARS$355.975224
1 Fleek (FLK) sang RUB
19.897416
1 Fleek (FLK) sang INR
21.467622
1 Fleek (FLK) sang IDR
Rp4,069.998372
1 Fleek (FLK) sang PHP
14.305236
1 Fleek (FLK) sang EGP
￡E.11.614152
1 Fleek (FLK) sang BRL
R$1.31868
1 Fleek (FLK) sang CAD
C$0.339438
1 Fleek (FLK) sang BDT
29.811936
1 Fleek (FLK) sang NGN
357.015516
1 Fleek (FLK) sang COP
$950.19441
1 Fleek (FLK) sang ZAR
R.4.256406
1 Fleek (FLK) sang UAH
10.18314
1 Fleek (FLK) sang TZS
T.Sh.607.462152
1 Fleek (FLK) sang VES
Bs51.282
1 Fleek (FLK) sang CLP
$231.99
1 Fleek (FLK) sang PKR
Rs69.05976
1 Fleek (FLK) sang KZT
131.360064
1 Fleek (FLK) sang THB
฿8.012202
1 Fleek (FLK) sang TWD
NT$7.518918
1 Fleek (FLK) sang AED
د.إ0.896214
1 Fleek (FLK) sang CHF
Fr0.192918
1 Fleek (FLK) sang HKD
HK$1.897434
1 Fleek (FLK) sang AMD
֏93.240444
1 Fleek (FLK) sang MAD
.د.م2.253966
1 Fleek (FLK) sang MXN
$4.503048
1 Fleek (FLK) sang SAR
ريال0.91575
1 Fleek (FLK) sang ETB
Br36.615348
1 Fleek (FLK) sang KES
KSh31.548198
1 Fleek (FLK) sang JOD
د.أ0.1731378
1 Fleek (FLK) sang PLN
0.89133
1 Fleek (FLK) sang RON
лв1.069596
1 Fleek (FLK) sang SEK
kr2.300364
1 Fleek (FLK) sang BGN
лв0.410256
1 Fleek (FLK) sang HUF
Ft82.056084
1 Fleek (FLK) sang CZK
5.11599
1 Fleek (FLK) sang KWD
د.ك0.0747252
1 Fleek (FLK) sang ILS
0.80586
1 Fleek (FLK) sang BOB
Bs1.682538
1 Fleek (FLK) sang AZN
0.41514
1 Fleek (FLK) sang TJS
SM2.24664
1 Fleek (FLK) sang GEL
0.65934
1 Fleek (FLK) sang AOA
Kz222.605394
1 Fleek (FLK) sang BHD
.د.ب0.0918192
1 Fleek (FLK) sang BMD
$0.2442
1 Fleek (FLK) sang DKK
kr1.570206
1 Fleek (FLK) sang HNL
L6.405366
1 Fleek (FLK) sang MUR
11.118426
1 Fleek (FLK) sang NAD
$4.26129
1 Fleek (FLK) sang NOK
kr2.444442
1 Fleek (FLK) sang NZD
$0.424908
1 Fleek (FLK) sang PAB
B/.0.2442
1 Fleek (FLK) sang PGK
K1.02564
1 Fleek (FLK) sang QAR
ر.ق0.886446
1 Fleek (FLK) sang RSD
дин.24.67641
1 Fleek (FLK) sang UZS
soʻm2,942.167998
1 Fleek (FLK) sang ALL
L20.314998
1 Fleek (FLK) sang ANG
ƒ0.437118
1 Fleek (FLK) sang AWG
ƒ0.43956
1 Fleek (FLK) sang BBD
$0.4884
1 Fleek (FLK) sang BAM
KM0.410256
1 Fleek (FLK) sang BIF
Fr718.1922
1 Fleek (FLK) sang BND
$0.315018
1 Fleek (FLK) sang BSD
$0.2442
1 Fleek (FLK) sang JMD
$39.201426
1 Fleek (FLK) sang KHR
984.67545
1 Fleek (FLK) sang KMF
Fr103.5408
1 Fleek (FLK) sang LAK
5,308.695546
1 Fleek (FLK) sang LKR
රු73.953528
1 Fleek (FLK) sang MDL
L4.156284
1 Fleek (FLK) sang MGA
Ar1,090.177176
1 Fleek (FLK) sang MOP
P1.951158
1 Fleek (FLK) sang MVR
3.73626
1 Fleek (FLK) sang MWK
MK422.49042
1 Fleek (FLK) sang MZN
MT15.60438
1 Fleek (FLK) sang NPR
रु34.234398
1 Fleek (FLK) sang PYG
1,731.8664
1 Fleek (FLK) sang RWF
Fr353.8458
1 Fleek (FLK) sang SBD
$2.009766
1 Fleek (FLK) sang SCR
3.33333
1 Fleek (FLK) sang SRD
$9.680088
1 Fleek (FLK) sang SVC
$2.131866
1 Fleek (FLK) sang SZL
L4.26129
1 Fleek (FLK) sang TMT
m0.857142
1 Fleek (FLK) sang TND
د.ت0.7169712
1 Fleek (FLK) sang TTD
$1.653234
1 Fleek (FLK) sang UGX
Sh850.7928
1 Fleek (FLK) sang XAF
Fr137.973
1 Fleek (FLK) sang XCD
$0.65934
1 Fleek (FLK) sang XOF
Fr137.973
1 Fleek (FLK) sang XPF
Fr24.9084
1 Fleek (FLK) sang BWP
P3.501828
1 Fleek (FLK) sang BZD
$0.4884
1 Fleek (FLK) sang CVE
$23.201442
1 Fleek (FLK) sang DJF
Fr43.2234
1 Fleek (FLK) sang DOP
$15.49449
1 Fleek (FLK) sang DZD
د.ج31.865658
1 Fleek (FLK) sang FJD
$0.56166
1 Fleek (FLK) sang GNF
Fr2,123.319
1 Fleek (FLK) sang GTQ
Q1.865688
1 Fleek (FLK) sang GYD
$51.00117
1 Fleek (FLK) sang ISK
kr29.7924

Nguồn Fleek

Để hiểu thêm về Fleek, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Fleek
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Fleek

Hôm nay giá của Fleek (FLK) là bao nhiêu?
Giá FLK theo thời gian thực bằng USD là 0.2442 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của FLK sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của FLK sang USD là $ 0.2442. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Fleek là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của FLK là $ 4.88M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của FLK là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của FLK là 20.00M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FLK là bao nhiêu?
FLK đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.6289933396082115 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của FLK là bao nhiêu?
FLK từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.11349214572806128 USD.
Khối lượng giao dịch của FLK là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của FLK là $ 214.34K USD.
FLK có tăng giá trong năm nay không?
FLK có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá FLK để xem phân tích chi tiết hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

