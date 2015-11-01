Phân tích kỹ thuật Ethereum Classic (ETC) hôm nay Trang Phân tích Ethereum Classic cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của ETC. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Ethereum Classic bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Ethereum Classic (ETC) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $6.48 -- -2.71% -8.61% -33.27%

Chỉ báo kỹ thuật Ethereum Classic

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Ethereum Classic trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Bán Bán 16 Trung lập 3 Mua 7 Đường trung bình động : Bán Bán 10 Trung lập 0 Mua 4 Chỉ báo kỹ thuật : Bán Bán 6 Trung lập 3 Mua 3 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 6.4793 6.4786 R2 6.4786 6.4782 R1 6.4783 6.478 PP 6.4776 6.4776 S1 6.4773 6.4772 S2 6.4766 6.477 S3 6.4763 6.4766

Tín hiệu thị trường Ethereum Classic Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -0.44M $9.59 M $10.02 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày -0.29M Hoạt động mua trong 3 ngày $1.95 M Hoạt động bán trong 3 ngày $2.24 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày -0.26M Hoạt động mua trong 7 ngày $5.57 M Hoạt động bán trong 7 ngày $5.83 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Ethereum Classic Dòng tiền ròng vào Giá ETCUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$0.14 M 6.49 2026-08-08 $0.04 M 6.55 2026-08-07 -$0.21 M 6.49 2026-08-06 -$0.26 M 6.41 2026-08-05 -$0.51 M 6.45 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Ethereum Classic (ETC) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Ethereum Classic theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ ETC / USDT $6.49 $6.49 $6.49 -0.91% 5.77K (USDT) Giao dịch ngay ETC / USDC $6.482 $6.482 $6.482 -1.14% 8.41K (USDT) Giao dịch ngay ETC / BTC $0.0001001 $0.0001001 $0.0001001 -0.49% 1.20K (USDT) Giao dịch ngay