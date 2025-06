Khám phá thông tin chi tiết về Ethereum Classic (ETC), bao gồm nguồn cung token, mô hình phân bổ và dữ liệu thị trường theo thời gian thực.

Tokenomics của Ethereum Classic (ETC)

Thông tin Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic là một nền tảng hợp đồng thông minh phi tập trung với các ứng dụng được lập trình đầy đủ, không trục trặc, không kiểm duyệt, không gian lận và không bị bên thứ ba can thiệp. Ethereum Classic là sự tiếp nối của chuỗi khối Ethereum ban đầu - lưu giữ lịch sử không bị sửa đổi của phiên bản cổ điển; không bị can thiệp từ bên ngoài và can thiệp chủ quan vào các giao dịch.