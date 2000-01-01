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Top token Sidechain Bitcoin theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Sidechain Bitcoin. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Stacks
Stacks
STX
$ 0,1308
+0,54%
-1,36%
-5,21%
$ 237,53M
$ 421,71K
2
STRK
STRK
STRK
$ 0,02349
+1,25%
-6,32%
-4,57%
$ 149,85M
$ 6,09M
3
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0,3376
-1,37%
-2,64%
-0,65%
$ 35,27M
$ 169,23K
4
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0,02056
+0,78%
+3,26%
-1,67%
$ 25,47M
$ 4,14M
5
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0,01927
+1,47%
-0,62%
+9,38%
$ 24,69M
$ 5,33M
6
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 64.524
0,00%
-0,00%
+1,61%
$ 13,79M
$ 25,66K
7
ELA
ELA
ELA
$ 0,289
-6,05%
+10,39%
+12,19%
$ 6,68M
$ 2,48K
8
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionToken
TET
$ 0,2798
-0,07%
-0,07%
+5,75%
$ 2,78M
$ 193,78K
9
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0,0007139
+0,01%
-1,20%
-0,08%
$ 1,75M
$ 79,91M
10
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0,01633977
0,00%
--
-3,90%
$ 981,85K
$ 6,67
11
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0,008044
+0,36%
+7,72%
-10,42%
$ 834,37K
$ 7,83M
12
$ 0,00614
+0,16%
+0,49%
-1,92%
$ 394,18K
$ 4,87M
13
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0,00413561
0,00%
--
+4,70%
$ 30,41K
$ 1,55
14
BVM
BVM
BVM
$ 0,00041332
0,00%
-0,62%
-25,23%
$ 10,26K
$ 1,29
15
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0,02326
-1,69%
-8,84%
+16,73%
--
$ 2,68M
16
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0,0718
0,00%
-0,69%
-4,39%
--
$ 110,52K
17
BOB
BOB
BOB
$ 0,003969
-0,20%
-0,83%
+2,14%
--
$ 14,02M

Câu hỏi thường gặp

Token Sidechain Bitcoin là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Sidechain Bitcoin đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 17 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $500.06M.
Token Sidechain Bitcoin nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Sidechain Bitcoin được theo dõi trên MEXC, ELA đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 10.39% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Sidechain Bitcoin trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 17 token Sidechain Bitcoin, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Sidechain Bitcoin phổ biến bao gồm STX, STRK, FB. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Sidechain Bitcoin là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Sidechain Bitcoin là khoảng $500.06M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Sidechain Bitcoin, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.