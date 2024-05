Kiến Thức Cơ Bản Về Thanh Khoản

Thanh khoản là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong tài chính và có thể có nhiều nghĩa khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau. Nói chung, tính thanh khoản có thể được chia thành các khái niệm sau: ① Khả năng chuyển đổi thành tiền mặt của một tài sản. Điều này đề cập đến khả năng chuyển đổi tài sản hiện có thành các tài sản khác. ② Khả năng thanh toán mạnh hay yếu. Thường được sử dụng trong các doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp có dòng tiền tài sản lớn thì tính thanh khoản tốt. ③ Nguồn cung trên thị trường. Áp dụng cho lĩnh vực kinh tế vĩ mô, nếu tổng cung tài sản lớn hơn tổng cầu thì có tình trạng dư thừa thanh khoản.





Cần lưu ý rằng tính thanh khoản được đề cập trong bài viết này đề cập cụ thể đến tình huống đầu tiên.









Như đã đề cập trước đó, tính thanh khoản là một khái niệm quan trọng trong giao dịch tài chính, đề cập đến khả năng chuyển đổi tài sản hiện có thành tài sản khác. Trong bối cảnh giao dịch tiền mã hóa, tính thanh khoản đặc biệt đề cập đến một loại tiền điện tử cụ thể có thể được chuyển đổi thành tiền tệ fiat hoặc các loại tiền mã hóa khác.





Tính thanh khoản rất quan trọng đối với tiền mã hóa, nếu một loại tiền mã hóa có tính thanh khoản tốt thì hoạt động mua bán của người dùng sẽ ít ảnh hưởng đến thị trường và không gây ra biến động giá lớn. Ngược lại, nếu một loại tiền mã hóa có tính thanh khoản kém, hoạt động mua và bán của người dùng có thể gây ra những biến động lớn trên thị trường, dẫn đến giá thị trường tăng hoặc giảm mạnh. Thứ hai, mua và bán thường dễ dàng hơn ở các thị trường có tính thanh khoản cao hơn. Bởi vì thanh khoản được cung cấp bởi những người tham gia vào thị trường, càng nhiều người tham gia vào thị trường thì thanh khoản càng tốt, càng có nhiều lệnh mua và bán và người dùng càng dễ dàng thực hiện giao dịch. Ngược lại, tính thanh khoản kém thường có nghĩa là lệnh của người dùng càng khó thực hiện.









Nói chung, có hai cách dễ dàng để đánh giá tính thanh khoản:





Chênh lệch giá mua/bán: Điều này đề cập đến chênh lệch giá giữa giá mua vào (mua) cao nhất và giá bán ra (bán) thấp nhất. Thông thường, mức chênh lệch nhỏ hơn cho thấy tính thanh khoản cao hơn.





Độ sâu thị trường: Điều này liên quan đến số lượng lệnh mua và bán trong sổ lệnh. Số lượng lệnh mua và bán lớn hơn cho thấy tính thanh khoản cao hơn.









Có ba yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản: 3.1 Khối lượng giao dịch 3.2 Tính hợp pháp 3.3 Tâm lý thị trường.





3.1 Khối lượng giao dịch





Khối lượng giao dịch là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tính thanh khoản. Khối lượng giao dịch tỷ lệ thuận với số lượng lệnh mua và bán. Khối lượng giao dịch lớn hơn và số lượng lệnh mua và bán nhiều hơn biểu thị nhiều người tham gia thị trường hơn, cho phép người dùng giao dịch tài sản một cách thuận tiện. Các tài sản chính thường có khối lượng giao dịch cao hơn, chẳng hạn như BTC, ETH và MX.





3.2 Tính hợp pháp





Các khu vực hoặc quốc gia khác nhau có xu hướng khác nhau đối với tiền mã hóa. Một số quốc gia, như El Salvador, đã hợp pháp hóa tiền mã hóa. Ở El Salvador, có thông tin cho rằng bạn có thể dễ dàng sử dụng Bitcoin để mua nhiều loại hàng hóa khác nhau. Ở một số tiểu bang của Hoa Kỳ, Bitcoin cũng có thể được sử dụng để đóng thuế. Tính hợp pháp thường mang lại nhiều trường hợp sử dụng đa dạng hơn, cho thấy tính thanh khoản tốt hơn.





3.3 Tâm lý thị trường