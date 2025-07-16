Đợt thị trường tăng giá gần nhất đã được dẫn dắt bởi hoạt động khai thác thanh khoản, mở ra "Mùa hè DeFi". Do đó, nhiều người tin rằng lần tăng trưởng này vẫn sẽ do lĩnh vực DeFi khởi xướng, trong đó Đợt thị trường tăng giá gần nhất đã được dẫn dắt bởi hoạt động khai thác thanh khoản, mở ra "Mùa hè DeFi". Do đó, nhiều người tin rằng lần tăng trưởng này vẫn sẽ do lĩnh vực DeFi khởi xướng, trong đó
Liquid Restaking là gì?

Đợt thị trường tăng giá gần nhất đã được dẫn dắt bởi hoạt động khai thác thanh khoản, mở ra "Mùa hè DeFi". Do đó, nhiều người tin rằng lần tăng trưởng này vẫn sẽ do lĩnh vực DeFi khởi xướng, trong đó khả năng cao Liquid Restaking chính là chất xúc tác.

1. Liquid Restaking là gì？


Kể từ khi chuyển đổi từ cơ chế đồng thuận của Ethereum sang PoS, nhu cầu staking Ethereum đã tăng mạnh, dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các giao thức Liquidity Staking.

Liquid Restaking là một giao thức đổi mới trên Ethereum được đề xuất bởi Sreeram Kannan, người sáng lập dự án Eigenlayer. Cơ chế cốt lõi là restake ETH đã stake trên Ethereum vào các giao thức đồng thuận khác để thu thêm phần thưởng staking, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh mạng và sự phi tập trung.

2. Ưu điểm của Liquid Restaking


2.1 Cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và tăng lợi nhuận

Staking truyền thống thường yêu cầu khóa tài sản để đảm bảo an ninh mạng. Trong khi đó, Liquid Restaking cho phép các nhà đầu tư restake tài sản đã stake vào các giao thức khác mà không cần rút tài sản đã stake ban đầu, đạt được nhiều mục đích và tăng hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thời, staker có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn từ nhiều giao thức staking khác nhau.

2.2 Tăng thanh khoản

Liquid Restaking giải quyết vấn đề nan giải về thanh khoản của staking truyền thống. Phương pháp này bao gồm việc restake các tài sản tổng hợp sau khi stake và sử dụng chúng trong các giao thức DeFi trên thị trường để tạo thêm thu nhập, giúp tăng cường tính thanh khoản của thị trường một cách hiệu quả.

2.3 Giảm áp lực bán

Liquid Restaking giúp cải thiện hiệu quả của tài sản gốc, giảm áp lực bán và góp phần vào sự phát triển lành mạnh của thị trường.

2.4 Tăng cường an ninh mạng

Liquid Restaking khuyến khích nhiều người dùng tham gia staking hơn, điều này có lợi cho việc tăng cường tính bảo mật và phi tập trung của Ethereum, cũng như nâng cao sự ổn định và bảo mật của toàn bộ hệ sinh thái.

3. Nhược điểm của Liquid Restaking


3.1 Rủi ro hợp đồng thông minh

Trong trường hợp có lỗ hổng bảo mật hoặc lỗi thiết kế trong hợp đồng thông minh, hacker có thể khai thác các lỗ hổng hoặc lỗi này, từ đó dẫn đến nguy cơ mất tài sản.

3.2 Yêu cầu kiến thức nâng cao

Đối với nhiều người trong ngành, restaking đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc và các thao tác tương tác nhiều cấp độ. Tuy nhiên, sự phức tạp và các vấn đề khác của quá trình này có thể cản trở một số người dùng đầu tư. Ngoài ra, người tham gia cũng cần hiểu rõ cơ chế "staking và earning" cũng như tìm cách restake tài sản hiệu quả trên nhiều mạng để đạt được lợi nhuận tối đa.

3.3 Rủi ro thanh khoản

Trong thị trường tiền mã hoá, mối quan tâm chính đối với cơ chế staking là tình trạng khóa và không đủ thanh khoản trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, dẫn đến việc thanh lý tài sản đã stake.

4. Cách tham gia Liquid Restaking sớm


Ngoài việc hiểu rõ cơ chế hoạt động và logic lợi nhuận, người tham gia cũng cần tìm hiểu và lựa chọn những dự án có tính bảo mật và lợi nhuận cao. Bên cạnh đó, cần cẩn thận với các liên kết lừa đảo trên mạng để tránh mất tài sản.

Ngoài ra, nhiều người chọn chú ý sớm đến lĩnh vực Liquid Restaking và các token liên quan. Hiện tại, MEXC đã niêm yết các token có liên quan, do đó, bạn có thể giao dịch Spot hoặc Futures ngay trên MEXC.

Hãy lấy token ETHFI làm ví dụ. Mở và đăng nhập vào App MEXC, sau đó nhập "ETHFI" vào thanh tìm kiếm trên trang chủ. Chọn [ETHFI] trong mục "Spot" để vào trang biểu đồ K-line, sau đó nhấn vào [Mua] để vào trang giao dịch. Chọn loại lệnh, nhập số lượng và nhấn vào [Mua ETHFI] để hoàn tất giao dịch mua.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

