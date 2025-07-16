Tài Chính Phi Tập Trung (DeFi) Là Gì?





Vào năm 2020, DeFi bắt đầu phát triển mạnh mẽ và vào năm 2021, DeFi Summer khiến thị trường bùng nổ. Vào năm 2022, tổng giá trị bị khóa đạt mức cao nhất trong lịch sử là 219.47 tỷ USD. Vậy, tài chính phi tập trung chính xác là gì?









DeFi, viết tắt của Decentralized Finance (Tài chính phi tập trung), là một hệ sinh thái tài chính được xây dựng trên mạng blockchain thông qua các hợp đồng thông minh. Các vấn đề cần giải quyết mà DeFi nhắm đến bao gồm phi tập trung hóa, loại bỏ các trung gian trục lợi và cải thiện hệ thống tài chính hiện tại với các rào cản thấp và hiệu quả cao.





Ví dụ: Hãy xem xét các khoản thanh toán xuyên biên giới trong tài chính truyền thống. Khi một người cần gửi tiền cho ai đó ở một quốc gia khác, họ thường phải tiếp cận một tổ chức tài chính và trải qua quá trình đăng ký và xác minh, bao gồm việc tính phí trung gian của bên thứ ba. Ngoài ra, có thể mất vài ngày làm việc để hoàn tất giao dịch.





Tuy nhiên, trong DeFi, người dùng chỉ cần gửi trực tiếp tài sản từ ví của mình đến người nhận mà không cần bên trung gian thứ ba. Các giao dịch thường được hoàn thành trong vòng 1 giờ và không bị hạn chế bởi giờ làm việc của con người.













So với tài chính tập trung truyền thống, DeFi mang lại những ưu điểm sau:





Phi tập trung: DeFi cho phép bỏ qua trực tiếp các bên trung gian và tổ chức trọng tài. Mã có thể cung cấp giải pháp cho các tranh chấp tiềm ẩn khác nhau và người dùng có toàn quyền kiểm soát tài sản thông qua khóa riêng. Cách tiếp cận này giúp giảm chi phí sử dụng sản phẩm và góp phần tạo nên một hệ sinh thái tài chính hài hòa hơn.





Rào cản thấp: Bất kỳ ai cũng có quyền truy cập và tận hưởng các dịch vụ tài chính DeFi, sẽ không đặt rào cản truy cập dựa trên địa vị và thu nhập. Điều này có khả năng bao gồm các nhóm người dùng không thể tiếp cận các dịch vụ tài chính trong thế giới thực.





Nguồn mở & Truy cập mở: Tất cả các giao thức đều là nguồn mở, cho phép mọi người xây dựng các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới trên các giao thức. Đây là một trong những yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực này.









Cũng giống như nhiều ứng dụng phi tập trung khác nhau, có rất nhiều trường hợp để sử dụng tài chính phi tập trung (DeFi). Bao gồm trao đổi phi tập trung, cho vay, thanh toán, quản lý tài sản, bảo hiểm, tài trợ tài sản và các lĩnh vực chuyên biệt hơn.





Thanh toán: Tương tự như Bitcoin, tất cả các nền tảng hợp đồng thông minh đều có thể gửi tiền trên toàn thế giới, khiến việc gửi tiền trở nên đơn giản và nhanh chóng như gửi email.





Sàn giao dịch phi tập trung (DEX): Người dùng có thể tự quản lý tài sản của mình thông qua khóa riêng trên nền tảng DEX. Không cần đăng ký hoặc xác minh và người dùng có thể thuận tiện trao đổi bất kỳ token nào.





Cho vay phi tập trung: Bất kỳ ai có thể cung cấp tài sản thế chấp đều có thể trực tiếp hoàn tất thao tác cho vay mà không tiết lộ thông tin cho bên thứ ba. Người vay thực hiện đảm bảo các khoản vay bằng cách thế chấp tài sản tiền mã hóa và trả lãi, trong khi đó người cho vay kiếm lãi bằng cách ký gửi tài sản trên sàn.





Stablecoin: Đây là các token kỹ thuật số được gắn với các tài sản cụ thể, trong đó nhiều loại được chốt vào các loại tiền tệ được chấp nhận rộng rãi như USD. Đối với nhiều sản phẩm tài chính và tiêu dùng chung, thật khó để xử lý tính biến động cao của tiền mã hóa. Sự xuất hiện của stablecoin đã giải quyết vấn đề này. Thị trường stablecoin đang phát triển cung cấp, hỗ trợ mạnh mẽ cho DeFi.





Bảo hiểm phi tập trung: Bảo hiểm phi tập trung nhằm mục đích làm cho bảo hiểm rẻ hơn, nhanh hơn và minh bạch hơn. Khi tự động hóa tăng lên, giá cả bảo hiểm trở nên hợp lý hơn.













Uniswap là một giao thức giao dịch phi tập trung được xây dựng trên Ethereum, cho phép thực hiện các giao dịch trao đổi nhanh chóng và thuận tiện giữa ETH và tất cả các token ERC20. Đi tiên phong trong việc sử dụng mô hình Automated Market Maker (AMM), giúp DEX thâm nhập thành công vào thị trường phổ thông."





Uniswap hiện là DEX lớn nhất trong ngành công nghiệp blockchain, hỗ trợ 7 public chain bao gồm ETH, Polygon, Arbitrum, Optimism, BNB Chain, Avalanche và Celo. Uniswap cũng hỗ trợ giao dịch NFT, tổng hợp các lệnh từ các thị trường giao dịch như OpenSea, X2Y2, SudoSwap, LookRare NFT, biến nó thành một nền tảng giao dịch phi tập trung toàn diện.









Aave là một hệ thống cho vay phi tập trung dựa trên Ethereum, cho phép người dùng vay, cho vay và kiếm lãi từ các tài sản tiền mã hóa khác nhau mà không cần trung gian.









A liquidity staking platform providing a decentralized staking solution for proof-of-stake (POS) chains. Lido is currently the largest decentralized staking protocol for ETH 2.0, offering liquidity to staked assets.

Một nền tảng Staking thanh khoản cung cấp giải pháp Staking phi tập trung cho các chuỗi bằng chứng cổ phần (POS). Lido hiện là giao thức Staking phi tập trung lớn nhất của ETH 2.0, cung cấp tính thanh khoản cho các tài sản Staking.









MakerDAO là dự án stablecoin phi tập trung lớn nhất và cũng là dự án stablecoin phi tập trung đầu tiên.









DeFi với mục đích giải quyết bất bình đẳng tài chính và tạo ra một hệ thống tài chính cởi mở và công bằng hơn. Mặc dù đã đạt được những tiến bộ và phát triển đáng kể trong chu kỳ tăng giá thị trường trước đó, nhưng nó vẫn đang ở giai đoạn đầu so với tài chính truyền thống. Cơ sở người dùng tương đối nhỏ và tập trung nhiều hơn vào các hoạt động đầu cơ và chênh lệch giá. Vẫn còn một khoảng cách trước khi thực sự có thể giúp một lượng lớn người dùng tiếp cận các dịch vụ tài chính.



