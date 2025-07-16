Cho Vay Phi Tập Trung Là Gì?





Tương tự như DEX, cho vay phi tập trung cũng là một trong những thành phần chính của DeFi. Nếu DeFi Summer 2020 được thúc đẩy bởi sự cạnh tranh giữa các DEX khác nhau, gây ra cuộc đua thanh khoản, thì việc tích hợp cho vay Compound và DEX đánh dấu sự mở đầu của một xu hướng thú vị.









Trong hệ thống tài chính truyền thống, người dùng bắt buộc phải có tài khoản ngân hàng và hoàn tất xác minh danh tính để truy cập các dịch vụ tài chính. Đối với các hoạt động như cho vay, thông tin cá nhân và tài sản thế chấp quan trọng cần phải được cung cấp và quá trình này bao gồm nhiều lớp giám sát, khiến nó trở thành một thủ tục rườm rà.





Đối với các dịch vụ Tài chính phi tập trung (Decentralized Finance - DeFi), bất kỳ ai có thể cung cấp tài sản thế chấp đều có thể hoàn tất việc cho vay mà không cần tiết lộ thông tin cho bên thứ ba. Người vay có thể nhận khoản vay bằng cách thế chấp tài sản tiền mã hóa và trả lãi, đồng thời người cho vay có thể gửi tài sản trên nền tảng để kiếm lãi.





Cốt lõi của khả năng hoạt động mà không cần phê duyệt của DeFi nằm ở việc sử dụng các hợp đồng thông minh để tạo điều kiện thuận lợi cho các mối quan hệ cho vay. Tất cả các điều kiện cho vay sẽ được mã hóa trước thành hợp đồng thông minh và khi đáp ứng các điều kiện, mối quan hệ cho vay giữa các bên sẽ tự động được thực hiện trong hợp đồng. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu bảo trì và quản lý của bên thứ ba.





Cho vay phi tập trung đã phá vỡ nhiều rào cản hiện có trong tài chính truyền thống. Một mặt, tăng cường sử dụng tài sản tiền mã hóa và mặt khác, cho phép nhiều người dùng hơn tạo thu nhập thụ động bằng cách nắm giữ tiền mã hóa. Điều này là động lực chính đằng sau sự phát triển bùng nổ của DeFi và sự tiến bộ của thế giới tiền mã hóa.









Hiện tại, các phương thức cho vay chính của DeFi có thể được phân thành ba loại sau:









Trong quá trình cho vay, cả hai bên đặt lệnh trên nền tảng và nền tảng đóng vai trò là người trung gian. Ngoài ra, trong trường hợp người vay không thể trả nợ đúng hạn, nền tảng sẽ tự động bắt đầu quá trình thanh lý. Các nền tảng như dYdX và dharma cung cấp các loại dịch vụ này. Các mô hình ngang hàng yêu cầu khớp giao dịch, điều này có thể dẫn đến hiệu quả tương đối thấp hơn.









Một trong những nền tảng nổi tiếng nhất trong mô hình này là Maker, được xây dựng trên Ethereum blockchain. Trên Maker, người dùng có thể gửi ETH để vay một loại stablecoin có tên là DAI, được chốt bằng USD. Nền tảng yêu cầu tỷ lệ tài sản thế chấp phải được duy trì ở mức 150% trở lên.





Một tính năng đặc biệt của Maker là lãi suất được xác định thông qua bỏ phiếu của chủ sở hữu token MKR. Tuy nhiên, do cách tiếp cận quản trị phi tập trung này, lãi suất có thể khá biến động. Ví dụ, nó đã từng tăng từ 2.5% lên 19.5% chỉ trong hơn một tháng.









Đây hiện là mô hình cho vay và đi vay DeFi chính thống nhất trên thị trường. Hai nền tảng chính là Compound và Aave đều sử dụng mô hình này.





Mô hình giao dịch nhóm thanh khoản gần giống với các phương thức cho vay ngân hàng truyền thống. Người dùng có thể nạp và rút tài sản khi cần, gom tài sản từ những người cho vay trong một nhóm tài trợ thanh khoản. Miễn là có đủ vốn trong nhóm, người vay có thể tiếp cận vốn bất cứ lúc nào. Hệ thống sử dụng các thuật toán để cân bằng cung cầu và thiết lập lãi suất.





Compound





Compound cho phép bất kỳ người dùng nào nạp tài sản vào nhóm thanh khoản của nền tảng. Thiết kế của cơ chế token Proof-of-stake cũng đã được áp dụng rộng rãi trong ngành tiền mã hóa. Khi người dùng cung cấp tài sản, sẽ nhận được cTokens từ Compound làm bằng chứng về quyền sở hữu. Tỷ giá hối đoái của cTokens được xác định bởi lãi suất của tài sản và theo thời gian, giá trị của chúng tăng lên. Người dùng gửi tài sản chỉ cần giữ cTokens để tự động kiếm lãi.





Aave





Aave cũng là một nền tảng giao thức cho vay dựa trên mô hình nhóm thanh khoản. Người dùng có thể nạp tài sản bất cứ lúc nào để kiếm lãi hoặc cho vay một loại tài sản khác. Ngoài ra, Aave đã giới thiệu một sản phẩm tiên phong trong không gian DeFi được gọi là "vay nhanh", là khoản vay không thế chấp.





Các khoản vay nhanh cho phép vay mà không cần bất kỳ tài sản thế chấp nào, với điều kiện là khoản vay và trả nợ, bao gồm cả thanh toán lãi, phải được hoàn thành trong một khối Ethereum duy nhất (15 giây). Nếu các thao tác không được hoàn thành trong khối, hợp đồng thông minh sẽ hủy bỏ tất cả các thao tác trước đó để đảm bảo an toàn cho toàn bộ giao thức và tài sản.





Các khoản vay nhanh đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch chênh lệch giá, vì chúng mang lại hiệu quả về vốn để thực hiện các giao dịch chênh lệch giá trên nhiều Dapp DeFi khác nhau.





Maker





Maker là một trong những giao thức cho vay DeFi sớm nhất. Cho phép người dùng tạo DAI bằng cách thế chấp vượt mức token, cho phép các khoản vay được thế chấp vượt mức. Hiện tại, Maker hỗ trợ hơn 30 token khác nhau để thế chấp. DAI là một stablecoin phi tập trung được chốt bằng USD. Ngoài vai trò là một giao thức cho vay, Maker còn đóng vai trò là nhà phát hành DAI stablecoin.









Với việc giới thiệu các mô hình khác nhau ở trên, chúng ta sẽ có được hiểu biết cơ bản về các sản phẩm tài chính phi tập trung (DeFi). Tuy nhiên, bạn đã bao giờ thắc mắc làm thế nào DeFi đảm bảo an toàn cho cả người cho vay và nền tảng, nhờ tính chất hiệu quả và không giám sát của việc di chuyển quỹ trong không gian DeFi chưa?





Do không có các chỉ số tín dụng truyền thống trong DeFi, nguyên tắc cốt lõi của tất cả các nền tảng chính là thế chấp vượt mức. Điều này được thực thi thông qua các hợp đồng thông minh, thực hiện các quy trình thanh lý nghiêm ngặt.





Thế chấp vượt mức giúp giảm thiểu rủi ro vỡ nợ ở một mức độ nào đó. Ví dụ: Nếu người vay rút 100 USDT, nền tảng có thể yêu cầu họ cam kết ETH trị giá ít nhất 150 USDT làm tài sản thế chấp. Nếu giá trị của tài sản thế chấp giảm xuống 100 USDT, người vay cần gửi thêm tài sản thế chấp hoặc hợp đồng thông minh có thể bán tài sản thế chấp để bảo vệ tài sản của người cho vay. Các nền tảng thực tế có thể có các biện pháp thậm chí còn nghiêm ngặt hơn, chẳng hạn như đưa ra lời nhắc nạp vào tài sản thế chấp hoặc bắt đầu thanh lý một phần khi giá trị tài sản thế chấp giảm xuống dưới 120 USDT.





Tuy nhiên, tính biến động cao của tiền mã hóa mang đến những rủi ro riêng. Mặc dù xác suất xảy ra sự cố nhanh là nhỏ nhưng trong trường hợp xảy ra sự kiện thiên nga đen, vẫn có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật của nền tảng DeFi. Ngoài ra, đã có trường hợp tài sản bị đánh cắp khỏi nền tảng DeFi do lỗ hổng hợp đồng. Do đó, mặc dù người dùng có thể tận hưởng sự linh hoạt và tiện lợi của DeFi, nhưng người dùng cũng nên chú ý đến việc quản lý tài sản hợp lý để bảo vệ vốn của mình, vì có khả năng mất cả tiền lãi và khoản đầu tư ban đầu.









Tài chính phi tập trung (DeFi) cách mạng hóa việc vay và cho vay thông qua hợp đồng thông minh, loại bỏ nhu cầu xác minh của bên thứ ba. Điều này làm giảm đáng kể các rào cản tham gia cho người dùng. Hơn nữa, không gian DeFi tiếp tục phát triển với các mô hình cho vay sáng tạo đang nổi lên, chẳng hạn như cho vay có đòn bẩy, có thể nâng cao hơn nữa việc sử dụng vốn. Thị trường cho vay DeFi nắm giữ tiềm năng to lớn trong tương lai và khi phát triển, sẽ có cơ hội cho sự phát triển và đổi mới đáng kể.



