Токеноміка Uranus (URS) Дізнайтеся ключову інформацію про Uranus (URS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Uranus (URS) UranusCoin is the newest intergalactic memecoin that's ready to shake up the crypto universe. Inspired by the playful energy of the planet Uranus, this token blends fun with serious potential, bringing a mix of meme culture and community power to the crypto space. All coins are going to the moon and mars our project is going farther to URANUS the project is driven until by the community and we are thinking to make alot of collaborations with a lot of RWA and AI projects , also you will use the coin as a payment method for travelling now we are on dex soon on all exchanges Офіційний вебсайт: https://www.uranusmemecoin.com/ Купити URS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Uranus (URS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Uranus (URS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 107,97K $ 107,97K $ 107,97K Загальна пропозиція: $ 996,60M $ 996,60M $ 996,60M Циркуляційна пропозиція: $ 996,60M $ 996,60M $ 996,60M FDV (повністю розведена вартість): $ 107,97K $ 107,97K $ 107,97K Історичний максимум: $ 0,00759284 $ 0,00759284 $ 0,00759284 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00010834 $ 0,00010834 $ 0,00010834 Дізнайтеся більше про ціну Uranus (URS)

Токеноміка Uranus (URS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Uranus (URS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів URS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів URS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку URS, досліджуйте ціну токена URS в реальному часі!

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