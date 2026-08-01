Сьогоднішня ціна Tiny World Builder

Поточна ціна Tiny World Builder (TINYWORLD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 11.90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TINYWORLD до USD становить $ 0 за TINYWORLD.

Tiny World Builder наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9,477.26, з циркуляційною пропозицією у 999.71M TINYWORLD. Протягом останніх 24 годин TINYWORLD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00122394, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TINYWORLD змінився на +0.42% за останню годину та на -27.01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Tiny World Builder (TINYWORLD)

Ринкова капіталізація $ 9.48K$ 9.48K $ 9.48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9.48K$ 9.48K $ 9.48K Циркуляційне постачання 999.71M 999.71M 999.71M Загальна пропозиція 999,707,342.859315 999,707,342.859315 999,707,342.859315

Поточна ринкова капіталізація Tiny World Builder — $ 9.48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TINYWORLD — 999.71M, зі загальною пропозицією 999707342.859315. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9.48K.