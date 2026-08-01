Сьогоднішня ціна SubQuery Network

Поточна ціна SubQuery Network (SQT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 21,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SQT до USD становить $ 0 за SQT.

SubQuery Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 232 272, з циркуляційною пропозицією у 3,79B SQT. Протягом останніх 24 годин SQT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,085438, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SQT змінився на +0,27% за останню годину та на -53,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SubQuery Network (SQT)

Ринкова капіталізація $ 232,27K$ 232,27K $ 232,27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 626,53K$ 626,53K $ 626,53K Циркуляційне постачання 3,79B 3,79B 3,79B Загальна пропозиція 10 214 324 322,33168 10 214 324 322,33168 10 214 324 322,33168

Поточна ринкова капіталізація SubQuery Network — $ 232,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SQT — 3,79B, зі загальною пропозицією 10214324322.33168. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 626,53K.