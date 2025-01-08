Ціна QuantifyAI (QGG)
Поточна ціна QuantifyAI (QGG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 282.93K USD. Ціна QGG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QuantifyAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.47K USD
- зміна ціни QuantifyAI протягом дня — +20.55%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QuantifyAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни QuantifyAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни QuantifyAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни QuantifyAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+20.55%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін QuantifyAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.04%
+20.55%
-9.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
QuantifyAI is the native token for Quantify.gg a data analytics platform for SPL-20 tokens on the solana blockchain. Quantify.gg provides analysis and visuals for both tokens and wallets. Users can compare and contrast the distributions of various tokens and visualize the intersections between holders of different projects. Users can then share their finding on twitter or other social medias to better educate and inform the crypto community.
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