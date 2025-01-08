Сьогоднішня ціна QuantifyAI (QGG)

Поточна ціна QuantifyAI (QGG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 282.93K USD. Ціна QGG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності QuantifyAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.47K USD

- зміна ціни QuantifyAI протягом дня — +20.55%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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