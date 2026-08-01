Сьогоднішня ціна Pullbase

Поточна ціна Pullbase (PULB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PULB до USD становить $ 0 за PULB.

Pullbase наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 268, з циркуляційною пропозицією у 100,00B PULB. Протягом останніх 24 годин PULB торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PULB змінився на -- за останню годину та на +2,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Pullbase (PULB)

Ринкова капіталізація $ 21,27K$ 21,27K $ 21,27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,27K$ 21,27K $ 21,27K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Pullbase — $ 21,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PULB — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,27K.