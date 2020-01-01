Токеноміка PUFF (PUFF) Дізнайтеся ключову інформацію про PUFF (PUFF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PUFF (PUFF) $PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens. $PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply! The only ways to get $PUFF is by buying it off exchanges or staking a Stoned Ape of the Genesis Collection from https://stonedapecrew.com/ Офіційний вебсайт: https://www.stonedapecrew.com/ Купити PUFF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PUFF (PUFF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PUFF (PUFF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 61,23K $ 61,23K $ 61,23K Загальна пропозиція: $ 142,10M $ 142,10M $ 142,10M Циркуляційна пропозиція: $ 52,20M $ 52,20M $ 52,20M FDV (повністю розведена вартість): $ 166,68K $ 166,68K $ 166,68K Історичний максимум: $ 0,868751 $ 0,868751 $ 0,868751 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00117299 $ 0,00117299 $ 0,00117299 Дізнайтеся більше про ціну PUFF (PUFF)

Токеноміка PUFF (PUFF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PUFF (PUFF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PUFF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PUFF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PUFF, досліджуйте ціну токена PUFF в реальному часі!

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