Сьогоднішня ціна PUFF (PUFF)

Поточна ціна PUFF (PUFF) сьогодні становить 0.00354642 USD з ринковою капіталізацією $ 184.93K USD. Ціна PUFF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PUFF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.47K USD

- зміна ціни PUFF протягом дня — -2.38%

- циркуляційна пропозиція – 52.20M USD

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