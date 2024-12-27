Ціна PUFF (PUFF)
Поточна ціна PUFF (PUFF) сьогодні становить 0.00354642 USD з ринковою капіталізацією $ 184.93K USD. Ціна PUFF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PUFF:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.47K USD
- зміна ціни PUFF протягом дня — -2.38%
- циркуляційна пропозиція – 52.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PUFF до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PUFF до USD становила $ -0.0019059354.
За останні 60 днів зміна ціни PUFF до USD становила $ -0.0017223355.
За останні 90 днів зміна ціни PUFF до USD становила $ -0.002457847612432358.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.38%
|30 днів
|$ -0.0019059354
|-53.74%
|60 днів
|$ -0.0017223355
|-48.56%
|90 днів
|$ -0.002457847612432358
|-40.93%
Останній аналіз цін PUFF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.50%
-2.38%
-11.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens. $PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply! The only ways to get $PUFF is by buying it off exchanges or staking a Stoned Ape of the Genesis Collection from https://stonedapecrew.com/
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